Еда, культура, танцы и многое другое на ежегодном Русском фестивале

Ежегодный Русский фестиваль – это уникальный культурный опыт.

Его планируется провести в здании Русской православной церкви Святого Владимира 18 сентября с 11:00 до 19:00 и 19 сентября с 13:00 до 19:00. Церковь расположена на 9900 Джексон-стрит, недалеко от Декстера.

Чтобы узнать больше об этом предстоящем мероприятии, The Sun Times News обратилась к одному из организаторов мероприятия, Снежане Кныш, которая сказала, что фестиваль очень дружелюбный и гостеприимный и открыт для всех.

Двухдневное мероприятие – это комплексный культурный опыт с традициями, включая еду, танцы и церковные туры.

Описывая мероприятие, Книш сказал, что это было погружение в русскую и украинскую культуру без выезда из района Анн-Арбора.

«Это очень счастливая и живая атмосфера с аутентичной атмосферой», – сказал Книш. «Здесь много энергии. Я хотел бы добавить, что на фестиваль приезжают представители самых разных национальностей, что добавляет еще одну нотку аутентичности. Есть люди, которые хотят поделиться своей историей, традициями, обычаями, едой, танцами и пением. с гостями фестиваля ».

Фестиваль открыла в 2013 году прихожанка церкви Юлия Родзянко.

«Мы хотели установить дружеские и привлекательные отношения с нашими соседями, чтобы они могли положительно познакомиться с русской культурой и верой», – сказал Книш о мотивах создания фестиваля. «Мы отнеслись к этому очень скромно, но явка и успех на первом фестивале превзошли все наши ожидания и сделали его ежегодной традицией».

Преподобный отец Григорий Джойс ведет церковные экскурсии по мероприятию, и на нем будет возможность узнать об истории русского православия и послушать церковный хор.

В палатке с едой продавцы подадут настоящую еду в традиционных костюмах, например, русский чай с русскими сладостями и / или мороженое.

«Поскольку Россия – большая страна, и многие люди, которые помогают готовиться к фестивалю, приехали из разных уголков России и бывшего Советского Союза, они могут принести на стол что-то подлинное и уникальное из этого конкретного региона», – сказал Книш. .

Развлекательные мероприятия также будут включать профессиональные выступления и танцевальную труппу Святого Владимира.

Гости также могут принять участие в народных танцах или купить сувенир и забрать его домой.

– Есть еще кое-что, – сказал Книш.

«Да, есть еда, детский уголок, музыка, танцы и много улыбок», – сказала она.

Так что отметьте свои календари, если вы хотите почувствовать вкус русской культуры. Парковка и вход бесплатный.

Фото с российского фестиваля