Правящая партия «Единая Россия» защищает свое подавляющее большинство в 336 мест, но сталкивается с растущими проблемами из-за своей непопулярности и растущего недовольства. Хотя единая Россия вряд ли потеряет контроль, сохранение значительного большинства является ключом к обеспечению ее сплоченности и поддержанию легитимности правительства Путина.

С 17 по 19 сентября россияне будут ходить на избирательные участки, чтобы избрать свой парламент: Государственную Думу. Российский парламент получил, хотя и менее могущественный, чем президентский расширить обязанности По новой конституции, особенно в том, что касается экономических дел. Учреждение также служит жизненно важным средством связи между различными слоями населения и правительства, направляя недовольство и страхи вверх и распределяя фаворитизм и щедрость вниз.

С 17 по 19 сентября россияне будут ходить на избирательные участки, чтобы избрать свой парламент: Государственную Думу. Российский парламент получил, хотя и менее могущественный, чем президентский расширить обязанности По новой конституции, особенно в том, что касается экономических дел. Учреждение также служит жизненно важным средством связи между различными слоями населения и правительства, направляя недовольство и страхи вверх и распределяя фаворитизм и щедрость вниз.

Правящая партия «Единая Россия» защищает свое подавляющее большинство в 336 мест, но сталкивается с растущими проблемами из-за своей непопулярности и растущего недовольства. Хотя единая Россия вряд ли потеряет контроль, сохранение значительного большинства является ключом к обеспечению ее сплоченности и поддержанию легитимности правительства Путина.

Выборы в России не являются полностью свободными и справедливыми, но само голосование с годами стало намного безопаснее. Эта попытка обеспечить голосование является результатом потребности правительства в доверии в виде популярной печати одобрения и негативной реакции на прошлые дела и обвинения в мошенничестве. Хотя нарушения в голосовании все еще имеют место в определенном масштабе, особенно на региональных уровнях, которые менее централизованно контролируются, «Единая Россия» сосредоточила внимание в первую очередь на ограничении возможностей оппозиционных группировок конкурировать на равных условиях, затрудняя получение бюллетеней, что Это ограничивает доступ к СМИ и добавляет уровни бюрократических ограничений.

«Единая Россия» имеет сильный политический контроль над Российской Федерацией; Хотя с годами избирательная легитимность, лежащая в основе ее правления, подрывается. Одна из проблем заключается в его неспособности полностью выполнить свои экономические обещания после серии кризисов, последовавших за рецессией 2008 года. Снижение покупательной способности и снижение стоимости рубли Это сделало правительство слабее. «Единая Россия» также сталкивается с растущим давлением из-за своего авторитаризма и ассоциации с коррупцией (или «клептократией», как ее называет оппозиция). Российское руководство все больше становится непопулярныйЕдиная Россия потерпела неудачи на выборах, например потеряла почти треть своих мест в США. Выборы в Мосгордум – 2019.

Цели партии выходят за рамки попытки сохранить большинство. В настоящее время «Единая Россия» занимает почти три четверти мест в Думе, и сокращение ее доли может иметь ужасные последствия. Во-первых, возможность «Единой России» внести поправки в Конституцию РФ, что она делает умело. Отправлено в 2020 г. Перед предстоящими выборами в Думу он может быть серьезно сорван, если его большинство упадет ниже двух третей.

Возможно, наиболее важным является то, что сокращение резерва голосов в Думе может усложнить единство «Единой России» как политической партии или ее способность извлекать выгоду из так называемых регулярных оппозиционных партий в Государственной Думе. «Единая Россия», являясь электоральным средством разнообразной российской элиты, находится под постоянным давлением различных политических требований. Чем ниже большинство «Единой России» в Думе, тем выше риск раскола на фракции, поскольку отдельные депутаты Думы стремятся использовать скудную маржу в своих собственных интересах. Такие фракции могут также предоставить возможность регулярным российским оппозиционным партиям (например, Коммунистической партии) прокладывать свой собственный путь, предлагая поддержку в качестве блока с колеблющимся голосованием. Систематическая оппозиция в настоящее время служит группой давления для своих членов и избирателей, а не объединенной оппозицией. Восприятие слабости «Единой России» в целом на выборах также может побудить эти партии отделиться от правящей партии, чтобы укрепить свои позиции на будущих выборах.

Чтобы противостоять различным вызовам, с которыми она сталкивается, «Единая Россия» прибегла к кнута и пряника. Что касается пряника, то он пытался представить себя как отзывчивое правительство, которое уклоняется или даже арестовывает Коррумпированные местные политики По мере того как все более непопулярные персонажи становятся маргинальными, продвигаются по службе более привлекательные. Частью этого является медленный закат бывшего президента России Дмитрия Медведева. Бывший президент и давний премьер-министр ушел с поста премьер-министра в 2020 году, и его заменил технократ Михаил Мишустин. Хотя Медведев по-прежнему является президентом «Единой России», его сняли с Партийный избирательный список.

Вместо этого министр обороны России Сергей Шоггио и министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавили партийный список. Вряд ли оба мужчины займут места в Госдуме. Оба очень популярны, поскольку считаются защищающими интересы России за рубежом и гораздо менее коррумпированы, чем Медведев, который долгое время был открыто Потому что это дорого на вкус. Медведев умалчивает о том, что его оттесняют, по-прежнему поддерживает «Единую Россию» и в недавнем интервью указал на опасность политической нестабильности, которая возникает без доминирующей партии.

«Единая Россия» также пыталась укрепить свой экономический имидж. Недавние конституционные поправки включают длинный список популистских экономических мер, включая гарантии более щедрых пенсий и социальных пособий. Правительство также стремилось изобразить себя инвестирующим в более процветающую Россию со смелыми планами развития и переходом к более эффективному управлению при администрации Мишустина.

Эстафета в подходе «Единой России» использует различные средства преследования и преследования, чтобы помешать новому поколению оппозиции, не входящему в состав управляемых оппозиционных партий, долгое время присутствующих в парламенте, проводить согласованные кампании. . В частности, решение классифицировать заключенного диссидента Алексея Навального и его сторонников как членов экстремистская организацияи не позволили им баллотироваться на выборах.

Есть и другие серьезные препятствия для неповиновения деятелям оппозиции. Во-первых, любая политическая партия, участвующая в партийном списке, сначала должна считаться законной, что может быть сложно, учитывая, что Избирательная комиссия далеко не беспристрастна. После утверждения партия должна получить 5 процентов голосов в стране, чтобы претендовать на место в Парламенте или конкурировать в одномандатном округе. Независимые представители могут выступать в одномандатном округе, но они должны это делать, поэтому они должны собираться. 15000 подписей зарегистрированных избирателей в округе в течение 45 дней, а затем проверьте эти подписи. Это сложная задача, тем более что многие избиратели не доверяют подобным петициям или опасаются, что их поддержка оппозиционной фигуры может привести к репрессиям.

Безусловно, самая большая проблема оппозиции – ее раздробленность. Единственное, что объединяет оппозицию, это то, что они против единой России, более того, их политика, политические идеалы и взгляды сильно различаются. Одна из причин, по которой Навальный стал мишенью, заключается в том, что он, как и предыдущие оппозиционные деятели, такие как Андрей Сахаров или Борис Ельцин, смог действовать как объединяющая фигура для разрозненных оппозиционных групп, сплотившихся за ним.

Теперь, когда открытая связь с Навальным является незаконной, оппозиция остается фрагментированной, но остается активной. Все чаще независимые представители и молодежь из устоявшихся оппозиционных партий совершают отдельные набеги на «Единую Россию». Для оппозиции разумно потерять хотя бы несколько мест на этих выборах. Оппозиция продолжит продвигать региональную и внутреннюю политику, сосредоточив внимание на вопросах хлеба с маслом. Однако оппозиция остается глубоко разделенной и неспособной предложить последовательное альтернативное видение России, кроме как быть за пределами существующей структуры власти.

В конечном итоге «Единая Россия» сохраняет сильные электоральные позиции и, вероятно, в течение некоторого времени будет доминировать в политической жизни Российской Федерации. Но по мере нарастания проблем партия все больше смещается в сторону сохранения этой позиции внутри страны. Это может означать разрыв с прошлым, когда «Единая Россия» пользовалась предоставленной ей избирательной безопасностью свободой сосредоточиться на политике, а не на политике. Сама партия, возможно, также должна будет развиваться с точки зрения того, как она формирует себя для этой новой роли и как она справляется с внутренними противоречиями, которые могут возникнуть из-за этого.