Единственное, что сейчас могут принять Россия и США, – это климат. Насколько это плохо

На этой неделе специальный посланник США по вопросам климата Джон Керри незаметно поехал в Москву, чтобы встретиться со своим российским соперником Русланом Эделькери, цель которого не в том, чтобы говорить о обычных острых проблемах – кибератаках и вмешательстве в выборы, – а о большей и более реальной угрозе. затрагивая оба: изменение климата.

Под президентством Дональда Трампа отношения между США и Россией резко ухудшились. Однако на самом деле не так много прогресса, поездка Керри в Москву в начале президентства Байдена была значительным признаком того, что противники холодной войны могут прийти к единому мнению по этому поводу.

Встреча, а затем и встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, придали совсем другой тон морозному саммиту в прошлом месяце между Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Лавров обратился к Керри «Дорогой Джон» и сказал, что его визит «стал важным и позитивным сигналом для развития наших двусторонних отношений».