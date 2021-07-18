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Единственное, что сейчас могут принять Россия и США, – это климат. Насколько это плохо

18 июля, 2021
Vsevolod Egorov

На этой неделе специальный посланник США по вопросам климата Джон Керри незаметно поехал в Москву, чтобы встретиться со своим российским соперником Русланом Эделькери, цель которого не в том, чтобы говорить о обычных острых проблемах – кибератаках и вмешательстве в выборы, – а о большей и более реальной угрозе. затрагивая оба: изменение климата.

Под президентством Дональда Трампа отношения между США и Россией резко ухудшились. Однако на самом деле не так много прогресса, поездка Керри в Москву в начале президентства Байдена была значительным признаком того, что противники холодной войны могут прийти к единому мнению по этому поводу.

Встреча, а затем и встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, придали совсем другой тон морозному саммиту в прошлом месяце между Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Лавров обратился к Керри «Дорогой Джон» и сказал, что его визит «стал важным и позитивным сигналом для развития наших двусторонних отношений».

Лола Вальехо, директор по изменению климата Института устойчивого развития и международных отношений, заявила, что это объявление является свидетельством приверженности Питтона делу защиты климата.

«Они готовы иметь дело с очень сложной двусторонней ситуацией, когда у них есть ведущий канал связи по этой теме», – сказал Валехо CNN.

Поездка подчеркивает, что климат Америки резко изменился с тех пор, как Байден посетил Белый дом. Когда Трамп отказался от роли США В глобальных переговорах по климату и исключении страны из Парижского соглашения Байден самопровозглашен лидером климатических действий.

Но визит Керри объясняет серьезный сдвиг в климатической политике России.

“Что касается действий по борьбе с изменением климата, [Russia] Это обычно рассматривается как сдерживающий фактор на международных переговорах », – сказал Валехо.

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«Таким образом, на данный момент, даже если это всего лишь смена дискурса, все равно приятно вести такой диалог на высоком уровне о важности изменения климата и подтвержденной приверженности».

Долгое время Россия была одной из стран, которые утверждали, что изменение климата – это не так уж и плохо. В 2003 году Путин однажды пошутил, что глобальное потепление – это правильно с точки зрения Сибири и что там могут быть русские. «Тратьте меньше на шубы» В будущем.

Повышение температуры принесло России некоторые экономические выгоды. Сокращение арктических льдов открыло для России новые судоходные пути и помогло исследовать природные ресурсы в ранее недоступных районах. Более высокие температуры в некоторых частях страны продлили вегетационный период, повысив продуктивность сельского хозяйства. Потепление слабое, так как количество холодных дней уменьшается.

Но поскольку Россия продолжает испытывать катастрофические последствия изменения климата, расчеты Москвы начинают меняться.

Жара 2010 г. Вызвал 55000 смертей Согласно исследованию Оксфордского университета, в России ежегодное производство сельскохозяйственных культур упало на 25%, а общий экономический ущерб составил более 15 миллиардов долларов.
Между тем, таяние вечной мерзлоты в Сибири наносит серьезный ущерб стратегической инфраструктуре. В прошлом году нефтяной танкер, построенный на неустойчивом грунте, обрушился из-за растворения. Худшие разливы нефти в регионе. Правительство России заявляет, что в период с 2016 по 2019 год в результате лесных пожаров в Сибири убытки составили почти 69 миллиардов российских рублей (1 миллиард долларов).

«Последствия изменения климата стали настолько значительными, серьезными и очевидными, что есть даже правительства, которым не нужно обращать на них внимание», – сказал Валехо. [Russia] И будет справедливо сказать, что независимо от того, насколько далеко зашли эти меры, по-прежнему может существовать реальное ощущение безотлагательности и тревоги по поводу изменения климата. “

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Слова, которые не следуют за действиями

Объявление о том, что Россия и США выразили заинтересованность в совместной работе, обнадеживает. Но в климатической политике важны действия. Россия еще не соединила свой новый климатический энтузиазм со своими действиями.

Запад попал в порочный круг изменения климата

«Они больше используют язык климата в своей официальной риторике и своих стратегических документах, но проблема в том, что их реализация идет в противоположном направлении.

Россия зависит от нефтегазового сектора на одну треть своего федерального бюджета. Этот сектор важен для его финансов, но его роль в качестве крупного поставщика энергии в регионе помогла России сохранить свое влияние в Восточной Европе после окончания холодной войны.

Хотя Россия согласилась присоединиться к Парижскому климатическому соглашению для сокращения выбросов углерода – хотя этого еще недостаточно, чтобы привести его в соответствие с ее парижским обещанием, – у нее нет планов по отказу от ископаемого топлива в любое время. Неудивительно, что Керри и Эделькервик на этой неделе не объявили о погоде.

«Было бы глупо со стороны России корректировать свою экономическую модель», – сказал Конли, добавив, что любое сотрудничество между двумя странами будет сосредоточено на смягчении последствий изменения климата и решении таких проблем, как лесные пожары или постоянные обморожения.

На прошлой неделе Москву поразила историческая волна тепла, когда температура достигла 120-летнего рекорда.

«У нас есть лучшие постоянные береговые инженеры, и у нас есть Россия. Мы оба сталкиваемся с одинаковыми задачами, и наши ученые и наши инженеры могут работать вместе, чтобы найти совместные решения», – сказал он.

Но Россия осознает, что изменение климата все больше доминирует в глобальном политическом дискурсе, и если этого не произойдет, оно отступит.

Валехо сказал, что нынешнее вмешательство России в климат может быть вызвано прагматизмом.

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«Я не думаю, что Россия внезапно обнаружила, что она очень заинтересована в судьбе планеты, но это говорит о том, что изменение климата стало действительно определенной геополитической проблемой», – сказал он.

Россия стала более изолированной за последнее десятилетие. После незаконной аннексии Крыма в 2014 году Соединенные Штаты наложили различные ограничения на российских физических и юридических лиц. Причины для него варьируются от нарушений прав человека до враждебной внешней политики России.

Путин хочет видеть Россию глобальной державой, и климат вернется в мировое сообщество.

«Г-н Путин был очень доволен, что его пригласили на виртуальный Климатический саммит “Принимал президент Байден”, – сказал Конли.

«Он сидит за столом, он не изолирован, он говорит об этих больших проблемах, он говорит, что использует язык, Россия понимает грядущие изменения, но [he is] Абсолютно не готов к каким-либо внутренним действиям. “

В климатическом обществе такое отношение имеет название. Это называется гринвошингом.

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