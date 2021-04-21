Единственный способ для Нетаньяху остаться у власти – израильские новости

Срок полномочий премьер-министра Биньямина Нетаньяху для формирования правительства истекает в течение двух недель, а премьер-министру еще не удалось сформировать правящую коалицию.

Если он не может сделать это в течение установленных 28 дней, президент Реувен Ривлин может продлить срок полномочий на две недели, передать полномочия другому депутату или вернуть его в Кнессет. Вот возможные сценарии, которые могут появиться в ближайшие недели:

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1. Биньямин Нетаньяху сформирует правительство в ближайшие две недели – шансы невелики

На данный момент новой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху нет. Два основных игрока, которые могли бы помочь ему сформировать правительство, отказались сотрудничать: лидер Партии религиозного сионизма Бецалель Смотрич не желает быть частью правительства, поддерживаемого арабской партией, а лидер Новой надежды Гидеон Саар придерживается своего обещают не присоединяться к правительству во главе с Нетаньяху. Премьер-министр уже осознал эту ситуацию.

Вместо формирования коалиции Нетаньяху сейчас сосредоточивает внимание на двух основных задачах: помешать формированию правительства во главе с блоком против Нетаньяху и подготовиться к пятым выборам. Вместо того, чтобы поощрять своих потенциальных соправителей, Лидер правой партии Нафтали БеннеттСмотрич и глава Объединенного арабского списка Мансур Аббас, чтобы облегчить свои позиции и присоединиться к нему, Нетаньяху преследует их и начал публично продвигать свою старую инициативу по возобновлению прямых выборов премьер-министра.

Нетаньяху считает, что в отсутствие привлекательного соперника среди его соперников ему удастся завоевать доверие общественности. Даже если после этого ему не удастся сформировать действующее правительство, прямые выборы также позволят ему продолжать занимать пост премьер-министра в переходный период.

2. Блок против Нетаньяху формирует «правительство единства Израиля» – шансы умеренные.

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Коалиционные переговоры в блоке против Нетаньяху продолжаются довольно долго. Пока есть нерешенные вопросы, которые затрудняют оценку вероятности того, что лидер Йеш Атид, Яир Лапид или Беннетт, сможет сформировать «правительство единства Израиля». Например, вопрос о том, согласится ли Беннетт получить поддержку от Joint List или UAL после кампании правых Смотрича против такого шага. Также неясно, согласятся ли арабские партии поддержать правоцентристское правительство во главе с Беннетом.

Лидер правых Нафтали Беннетт в прошлом месяце. Охад Цвигенберг Охад Цвигенберг

Согласятся ли лейбористы или Мерец принять руководство Беннета, при котором любое правительство, в котором он участвует, является правительством «легких правых», в котором он устанавливает правильную повестку дня? Высокопоставленные официальные лица в блоке в последние дни выражали осторожный оптимизм в отношении шансов на то, что это произойдет, исходя из их общего желания свергнуть Нетаньяху.

3. Сюрприз – неясные возможности

Может ли драматический сюрприз неожиданно возникнуть из-под поверхности? Сложно сказать. На данный момент ни одна из сторон не рассматривает возможность нарушения своих предвыборных обещаний перейти на сторону противоположного блока. New Hope нарушает свое обещание поддержать правое правительство? Согласится ли какая-либо из ультраортодоксальных партий сформировать правительство? С блоком против Нетаньяху? Эти варианты, которые были тщательно проанализированы после публикации результатов выборов, кажутся минимальными. Попытки Нетаньяху найти законодателей, желающих вступить в его партию в обмен на щедрые уступки, пока не увенчались успехом. Никто не готов рисковать своим политическим будущим и публично высмеивать их, чтобы они присоединились к правительству, которое может рухнуть в считанные месяцы.

Но сюрпризы – это явления, которые возникли в последний момент: придет ли новый кандидат в премьер-министры, приемлемый для двух блоков и способный сформировать правительство? Перейдет ли какая-либо из сторон к Белому Каулю или Лейбористской партии и перейдет на другую сторону для создания «чрезвычайного» правительства? Планирует ли Ликуд какие-либо важные парламентские шаги, помимо прямых выборов премьер-министра, которые облегчат Нетаньяху сохранение власти? Время покажет.

4. Пятые выборы – большие шансы

Даже после четырех выборов ни у одного из политических блоков нет явной возможности сформировать правительство. Если патовая ситуация продолжается, Пятый тур выборов – только вопрос времени. Основной закон о правительстве 1992 года предусматривает дальнейшие выборы, если ни одному депутату не удастся сформировать коалицию большинства.

5. Персональные выборы – шансы низкие

Бенни Ганц во время визита в военный штаб с Ллойдом Остином вчера. Смерть Миллрода

Инициатива Нетаньяху о проведении личных выборов Прежде всего, он нацелен на то, чтобы попытаться вырваться из политического болота и облегчить формирование для него следующего правительства. Срок действия нынешнего правительства истекает в ноябре 2021 года. Если к тому времени никто не сформировал правительство (а эта дата может наступить, учитывая нынешний тупик в переговорах), Бенни Ганц, как ожидается, будет занимать пост президента Нетаньяху в течение промежуточного периода до формируется устойчивая коалиция.

Законодательство о прямых и личных выборах, введенное Шасом, аннулирует соглашение с Ганцем в пользу кандидата, непосредственно выбранного электоратом. Нетаньяху считает, что его шансы на победу на таких выборах высоки, в том числе потому, что его блоку противников не хватает достаточно привлекательного конкурента.

Каковы перспективы принятия Закона Кнессет о прямых выборах премьер-министра? Слишком рано говорить: оценки в кругах Нетаньяху показывают, что все умеренные партии справа и слева могут поддержать их, если им не удастся сформировать альтернативное правительство, мотивированное желанием избежать обременительной и дорогостоящей пятой кампании, которая может оказаться рискованной. . Успех в следующем Кнессете.

Но сомнительно, что такие партии, как «Ямина», «Религиозный сионизм» или «Федерация профсоюзов», которые, как считается, играют роль создателей королей, будут счастливы отказаться от своей власти, чтобы позволить Нетаньяху короновать себя с помощью нового закона. Помимо политического болота, законопроект также может столкнуться с рядом юридических проблем, которые помешают его продвижению, начиная с того факта, что мера направлена ​​на влияние на ход выборов, и заканчивая вопросом о законности пункта, который отменить индивидуальную договоренность с Ганцем.