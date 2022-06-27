Ее адвокат сказал, что российский суд назначает дату начала суда над Бритни Гренье в пятницу.

Си-Эн-Эн

Анна Чернова и Дакин Андони, CNN

Суд в России назначен на понедельник Бритни ГрейнерСуд над звездой начнется в пятницу, по словам ее адвоката, и постановил продлить срок содержания под стражей звезды WNBA на шесть месяцев до вынесения решения.

Грейнер, которая была задержана в России после ее ареста в московском аэропорту за попытку контрабанды наркотиков, лично присутствовала на первом слушании дела в понедельник, прибыв в суд в наручниках и в окружении охранников в черных куртках, согласно фотографии Кирилла, фотографа AFP. Кодрявстиф. На фотографиях видно, что она была одета в серую футболку и очки.

Ранее Бойков сообщил CNN, что слушание пройдет за закрытыми дверями в здании суда в Химках недалеко от Москвы.

31-летний Грейнер, игрок «Финикс Меркьюри», выступавший в России на чемпионате WNBA Overseas, был арестован 17 февраля. Российские власти заявили, что у нее в сумках было масло каннабиса, и обвинили ее в контрабанде наркотических средств в больших количествах — преступлении, наказуемом лишением свободы на срок до 10 лет.

Однако Государственный департамент США Гринер был признан «несправедливо задержанным». Об этом в мае сообщил CNN представитель министерства.

Задержание Греннера, которое неоднократно продлевалось, вызвало волну поддержки со стороны десятков организаций в Соединенных Штатах, которые присоединились к Шерил Грейнер, жене Бритни Гренье, в призыве к президенту Джо Байдену заключить сделку по обмену с российскими властями, чтобы освободить и вернуть Гренье. . ее домой благополучно как можно скорее.

У поклонников Гринер есть Выраженная озабоченность Его можно использовать как политическую пешку в свете эскалации напряженности на фоне Вторжение России в Украину.

Читайте: десятки организаций подписывают письмо с призывом к президенту Байдену заключить сделку по освобождению Бритни Гренье

Более 40 организаций, включая Национальную ассоциацию по улучшению положения цветных людей, Кампанию за права человека, GLAAD, Национальную городскую лигу и Национальную ассоциацию баскетболисток-женщин, подписали письмо президенту Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, в прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен провел личную беседу с Шерил Гренье. На прошлой неделе она сказала, что не разговаривала с женой с 17 февраля.

«У меня нет более высокого приоритета, чем убедиться, что американцы, которых так или иначе незаконно удерживают по всему миру, возвращаются домой», второй. Блинкен сказал «Состояние Союза» CNN на саммите G7 в воскресенье.

«Сюда входят Пол Уилан, в том числе Бритни Гренье, а также люди из ряда других стран», — добавил он. Уилан — гражданин США, арестованный в Москве в 2018 году по обвинению в шпионаже. Он отверг обвинения.

«Я не могу подробно комментировать то, что мы делаем, кроме как сказать, что это абсолютный приоритет», — сказал Блинкен.

На прошлой неделе Гринер была названа почетным участником Матча всех звезд WNBA, а Матч всех звезд запланирован на 10 июля в Чикаго.

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