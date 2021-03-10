Ее адвокат сообщил, что 13-летняя девочка солгала об учителе французского языка, которого позже обезглавили.

13-летняя школьница призналась, что солгала об учителе французского языка, который был обезглавлен после того, как ему показали карикатуры на пророка Мухаммеда, по словам адвоката девушки. Сэмюэл ПаттиУчитель средней школы в городке под Парижем был убит экстремистом в октябре прошлого года. Чеченский подросток После представления рисунков студентам во время урока гражданского просвещения о свободе выражения мнения.

Сэмюэл Патти Twitter через Abaca / Sipa USA / AP Images



Неизвестная девушка рассказала полиции, что солгала о том, что была в классе. Патти ложно обвинили в том, что она просила мусульманских детей покинуть класс во время демонстрации картин.

Ее отец, обвиняемый в убийстве, разместил в Facebook несколько зажигательных видеороликов, основанных на показаниях своей дочери, которые опознали Патти.

«Все в расследовании показало, что она солгала слишком рано», – заявила во вторник радио RTL Виржини Ле Рой, адвокат семьи Патти.

Она сказала, что «скептически» относится к версии событий, о которой рассказывала девушка. «Она солгала, потому что чувствовала себя в ловушке спирали из-за того, что одноклассники попросили ее выступить ее представителем», – сказал AFP в понедельник адвокат девушки Мпико Табула.

Ле Руа добавил: «Представитель чего? О лжи и событиях, которых никогда не было? Эта интерпретация меня не убеждает, но вызывает у меня гнев, потому что факты серьезны, они трагичны».

Убийство Пэтти шокировало Францию ​​и привело к новой дискуссии о свободе выражения мнений, интеграции большого числа мусульман во Франции и роли социальных сетей в разжигании ненависти.

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Пэтти была убита в Конфлан-Сен-Онорин 18-летним российским мусульманским экстремистом, который наблюдал за онлайн-кампанией против учителя, организованной отцом ученика и другим мужчиной, известным исламским проповедником.

Двое авторов видео в Facebook были обвинены в «соучастии в убийстве» из-за своих постов и ожидают суда в тюрьме, а студенту было предъявлено обвинение в клевете.

Киллер был застрелен полицией.

Новый законопроект о безопасности, обсуждаемый в парламенте Франции, объявит преступлением публикацию в Интернете информации о государственном служащем, зная, что это может причинить ему вред.