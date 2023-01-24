Ежедневные новости и информация из Украины

Харьков, Украина — 24 января: Женщины подметают тротуар в части Харькова. … [+] Поврежден русскими 24 января 2023 года в Харькове, Украина. Спустя почти год после того, как президент России Владимир Путин вторгся в соседнюю Украину, две страны ведут ожесточенную борьбу за контроль над территорией на востоке и юге Украины. (Фото Спенсера Платта/Getty Images) Хорошие картинки

Привезено из Украины. День 335.

Поскольку нападение России на Украину продолжается и война бушует, надежные источники информации имеют решающее значение. Forbes собирает информацию и предоставляет обновленную информацию о ситуации.

Дарья Дзюк.

Херсонская обл. Губернатор Херсонской области Украины написал В последний день российские силы 29 раз атаковали из артиллерии, РСЗО и минометов, в результате чего погиб один человек.

Донецкая область. Согласно с делать Губернатор Павел Кириленко заявил, что в результате российских обстрелов региона погибли трое мирных жителей городов. В городах Новопокровск, Парасковиевка и Часов Яр. Еще трое получили ранения. Поскольку города Мариуполь и Волновага в настоящее время оккупированы российскими войсками, число погибших в этих городах пока не сообщается.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Украинским чиновникам запрещено покидать страну в условиях военного положения с одобрения президента страны Владимира Зеленского. «Есть принципиальное решение СНБО о выезде офицеров за границу. Он распространяется на всех должностных лиц центрального правительства и различных уровней местного самоуправления. Это касается силовиков, народных избранников, юристов и всех тех, кому приходится работать на государство и в государстве. Офицеры больше не смогут выезжать за границу на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью», — заявил он. Обращаться открылся нации.

СНБО ввел санкции в отношении 22 граждан России, которых организация уличила в поддержке политики террора и геноцида в отношении украинцев, пояснил президент.

Кабинет Министров Украины сформировал мониторинговую миссию для «Нафтогаза Украины» в соответствии с требованиями Европейского Союза.Премьер-министр Шмихаль заявил 24 января: «На сегодняшнем заседании шесть победителей отбора были утверждены членами наблюдательного совета национальной нефтегазовой компании «Нафтогаз»: четыре независимых члена и два представителя государства». Назначение наблюдательного совета в конце января этого года является одной из презентаций об участии руководящего комитета в программе мониторинга МВФ и условиях получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 18 млрд евро в 2023 году.

Германия готова отправить его Танки Леопард 2 В Украину, Об этом сообщает Der Spiegel. во вторник, 24 января, со ссылкой на неназванные источники.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обращается к своему немецкому коллеге с договоренностью о передаче Украине танков Leopard 2.. «Немцы уже получили нашу просьбу об одобрении передачи танков «Леопард-2» Украине. Я также прошу немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, которые поддерживают Украину танками «Леопард-2». Это наше общее дело, потому что оно касается безопасности всей Европы!Его послание сказал.

24 января 2023 года Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранде посетил крупнейший восточный город Украины в раздираемом войной Харьковском районе, включая северную часть Салтовки, которая сильно пострадала от российских ракет, поразивших жилые районы.

В новостях правительства Украины заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко подал в отставку 24 января. Офис генерального прокурора страны Андрея Костина сказал. Заместитель Председателя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил заявление Симоненко об отставке. Президент Зеленский вчера освободил Тимошенко от занимаемой должности и издал соответствующий указ В этот день официальный сайт президента Зеленского. Правительство Украины отказалось Многие министры А губернаторы заседают 24 января.