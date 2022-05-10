Еженедельник «Один пояс, один путь» Investor Intelligence #80

На этой неделе, когда российско-украинский конфликт идет уже четвертый месяц, цепочки поставок начинают реагировать. Мы рассматриваем изменяющиеся цепочки поставок, влияющие на Европу и Азию, а также изучаем развитие цепочек поставок на юге инициативы «Один пояс, один путь» в Азербайджане, Грузии, Иране, Туркменистане, Афганистане и Казахстане. Перспектива дедолларизации вновь подняла голову, когда кандидат в президенты Бразилии заявил, что в случае избрания введет латиноамериканскую валюту. Наконец, мы рассмотрим, как азиатские экспортеры стремятся заменить поставщиков из ЕС, которые в настоящее время уходят с российского рынка.
Изменение цепочек поставок в Евразии
Евразийская геополитика — Последствия изменения цепочек поставок после российско-украинского конфликта. Часть первая: Европа
Более пристальный взгляд на юго-восток ЕС, Балканы и Молдову, где ЕС и Евразийский экономический союз должны научиться жить бок о бок или столкнуться с ужасными последствиями в регионе, разделенном политически и этнически.
Азиатский банк развития предпринимает шаги по устранению пробок на железной дороге Азербайджан-Грузия
Узкие места в цепочке поставок на Кавказе устраняются азиатскими институциональными финансами.
Иран и Туркменистан планируют увеличить торговлю, инвестиции и сотрудничество
Эти два соседа быстро становятся неотъемлемой частью дорог между Китаем, Европейским Союзом и INSTC.
Казахстан, вероятно, избежит худшего экономического спада в России
Размер Казахстана и интеграция Центральной Азии должны защитить его от худшего экономического спада в России.
Россия надеется воспользоваться возможностями в Афганистане
Афганистан обладает запасами ценных полезных ископаемых на сумму 1 триллион долларов и может стать транзитным узлом в Центральной Азии. Россия хочет получить доступ к этому непростому рынку.
дедолларизация
Бразилец да Силва предлагает, чтобы латиноамериканская валюта не содержала долларов США
Крупнейшие мировые экономики стали опасаться использования США доллара США в качестве политического оружия. Латинской Америке предлагается вариант отделения.
Освещение в СМИ
Подходит ли редактирование, обнаруженное в США, ЕС и Великобритании, при попытке понять Китай?
Есть ли хоть какое-то доверие к китайскому мнению, не базирующемуся в Китае?
Возможности потребительского рынка в России
15 крупнейших стран, экономика которых зависит от российской торговли
Три экономики ЕС могут оказаться в беде, в то время как Центральная Азия выглядит выгодно
Азиатские экспортеры изо всех сил пытаются получить доступ к российским потребительским рынкам (Russia Brief)
Фирмы ЕС, покидающие Россию, оставляют пробелы на потребительском рынке, которые азиатские экспортеры стремятся заполнить.
о нас
Дезан Шера и Ко Предоставляя деловую информацию, исследования рынка, юридические вопросы, вопросы налогообложения и соблюдения требований иностранным инвесторам по всей Азии, у нас есть 28 офисов по всему региону. Мы являемся членами Leading Edge Alliance, сети связанных компаний с офисами по всему миру. Если вам нужна помощь в исследовании инициативы «Один пояс, один путь», свяжитесь с нами по адресу [email protected] Или посетите нас по адресу www.dezshira.com. Чтобы подписаться на портал инициативы «Пояс и путь», нажмите здесь.
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