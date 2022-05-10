Еженедельник «Один пояс, один путь» Investor Intelligence #80

На этой неделе, когда российско-украинский конфликт идет уже четвертый месяц, цепочки поставок начинают реагировать. Мы рассматриваем изменяющиеся цепочки поставок, влияющие на Европу и Азию, а также изучаем развитие цепочек поставок на юге инициативы «Один пояс, один путь» в Азербайджане, Грузии, Иране, Туркменистане, Афганистане и Казахстане. Перспектива дедолларизации вновь подняла голову, когда кандидат в президенты Бразилии заявил, что в случае избрания введет латиноамериканскую валюту. Наконец, мы рассмотрим, как азиатские экспортеры стремятся заменить поставщиков из ЕС, которые в настоящее время уходят с российского рынка.

Изменение цепочек поставок в Евразии

Евразийская геополитика — Последствия изменения цепочек поставок после российско-украинского конфликта. Часть первая: Европа

Более пристальный взгляд на юго-восток ЕС, Балканы и Молдову, где ЕС и Евразийский экономический союз должны научиться жить бок о бок или столкнуться с ужасными последствиями в регионе, разделенном политически и этнически.

Азиатский банк развития предпринимает шаги по устранению пробок на железной дороге Азербайджан-Грузия

Узкие места в цепочке поставок на Кавказе устраняются азиатскими институциональными финансами.

Иран и Туркменистан планируют увеличить торговлю, инвестиции и сотрудничество

Эти два соседа быстро становятся неотъемлемой частью дорог между Китаем, Европейским Союзом и INSTC.

Казахстан, вероятно, избежит худшего экономического спада в России

Размер Казахстана и интеграция Центральной Азии должны защитить его от худшего экономического спада в России.

Россия надеется воспользоваться возможностями в Афганистане

Афганистан обладает запасами ценных полезных ископаемых на сумму 1 триллион долларов и может стать транзитным узлом в Центральной Азии. Россия хочет получить доступ к этому непростому рынку.

дедолларизация

Бразилец да Силва предлагает, чтобы латиноамериканская валюта не содержала долларов США

Крупнейшие мировые экономики стали опасаться использования США доллара США в качестве политического оружия. Латинской Америке предлагается вариант отделения.

Освещение в СМИ

Подходит ли редактирование, обнаруженное в США, ЕС и Великобритании, при попытке понять Китай?

Есть ли хоть какое-то доверие к китайскому мнению, не базирующемуся в Китае?

Возможности потребительского рынка в России

15 крупнейших стран, экономика которых зависит от российской торговли

Три экономики ЕС могут оказаться в беде, в то время как Центральная Азия выглядит выгодно

Азиатские экспортеры изо всех сил пытаются получить доступ к российским потребительским рынкам (Russia Brief)

Фирмы ЕС, покидающие Россию, оставляют пробелы на потребительском рынке, которые азиатские экспортеры стремятся заполнить.