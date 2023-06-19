Еженедельные релизы японских игр: Final Fantasy XVI, Sonic Origins Plus и другие

Последняя фантазия XVI для PlayStation 5 и Соник Плюс Истоки Для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК — основные моменты релизов японских видеоигр на этой неделе.

Ниже приведен полный список японских игр, вышедших на этой неделе. Следует отметить, что Gematsu будет получать небольшой процент средств от покупок, сделанных по ссылкам Play-Asia. Вы также можете сэкономить пять процентов с нашим одноразовым использованием.Джимацу 23«Код купона или многоразовый»ГЕМАЦУКОМкод купона.

аппаратное обеспечение

физические и цифровые

Только мой номер

Аркады Архив Splatterhouse (PS4, Switch) — запуск по всему миру.

Команда Crash Rumble (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) — запуск практически по всему миру.

Хигураши, когда плачет Происхождение (загружаемый контент) (PS4, Switch)

Соник Плюс Истоки (Серия Xbox, Xbox One, ПК [Steam]) — Запуск по всему миру.

История времен года: прекрасная жизнь (PS5, серия Xbox, ПК [Steam]) — релиз физически по всему миру. Североамериканская версия Европейская версия

Вина выжившего (Компьютер [Steam]) — Запуск по всему миру.

Трепан2 (комп. [Steam]) — Запуск по всему миру.

Вышеупомянутые игры для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch можно приобрести с помощью японских учетных записей PlayStation Network и учетных записей Nintendo с использованием предоплаченных карт: