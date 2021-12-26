Екатерина была замечательной. Но была ли она девушкой-начальницей?

Прежде чем закончить в основном пустым жестом солидарности, «Шестерка» упрощает и обращается ко многим из этих женщин, превращая Энн Болейн, опытного политического игрока, в хитрую девушку, хорошо проводящую время. Дразнить едва ли законно. («Заприте своих мужей, заприте здесь своих сыновей / К-Ховард, и самое интересное начнется».) Дизайн костюма, отсылка к поп-стандартам, сексуализирует каждую женщину, признавая их ценность своей харизмой.

В своей песне Кэтрин Барр, вдова Генриха, напоминает слушателям о своих достижениях:

Я писал книги, псалмы, размышления, Она боролась за женское образование Таким образом, все женщины могут изучать Библию самостоятельно У меня даже есть женщина, чтобы нарисовать мою картину Почему я не могу рассказать эту историю?

Ну почему ты не можешь? Вместо этого, песни из «Six» сосредоточены на отношениях женщин с Генри, подчеркивая его влечение к ним (или неодобрение) любого из достижений жен. «То, что делали эти женщины, должно было представлять исторический интерес, независимо от того, были они все замужем за ним или нет. [expletive] Чувак, — сказала Джессика Кейн, профессор истории, преподающая эпоху Тюдоров.

Эта замена превосходства гендером может распространиться на даже более просвещенные проявления. Этот швейный эпизод «Дикинсона» включает в себя динамичное шоу Соджорнер Трут, в исполнении писателя и ведущего ток-шоу Зиве. Все еще великолепно осознавая себя, Дикинсон шутит о юношеской внешности Зиве («Мне около 66, но я чертовски хорошо выгляжу») и сексуальности Истины в XIX веке («О, они узнают, что я женщина в этом платье. «)).