Мариинский театр анонсировал первую часть «Звезд белых ночей: Тридцать».у Мариинский фестиваль в Санкт-Петербурге.

Фестиваль, который проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, проводится Валерием Гергиевым, ярым сторонником Путина, и обычно его посещают многие зарубежные артисты. Однако в этом году этого не произошло, так как многие зарубежные артисты отменили все концерты в России из-за войны.

В настоящее время в списке артисты с международной карьерой, в том числе Екатерина Семенчук, Алексей Марков, Эльдар Абдразаков, Хбла Герзмава и Альбина Шагымуратова. Певцы будут играть вместе с Гергиевым.

Тем временем Анна Нетребко, которая, согласно Нью-Йорк Таймс (который основывал свои сообщения на материалах, предоставленных российскими государственными СМИ), который должен был выступить на фестивале, в настоящее время отсутствует в списке на момент первоначального объявления.

Эта новость появилась после того, как Алексей Навальный предложил западным компаниям прекратить нанимать художников, которые получают прибыль как от западного мира, так и от российских институций. Это также связано с тем, что генеральные менеджеры Серж Дорни и Питер Гелб пообещали прекратить работу с художниками, поддерживаемыми Путиным, несмотря на то, что они продолжают рисовать таких художников в предстоящие сезоны.

Семенчук продолжает выступать в Баварской государственной опере в постановках «Троянцы» и «Макбет», а Шагимуратова планирует выступить в Метрополитен-опера в грядущем спектакле «Идоменей». Герзмава была исключена из Метрополитен-оперы из-за ее прошлых отношений с Путиным.

В интервью The Guardian Гелб очень ясно дал понять, что именно Путин подписывает контракты с российскими учреждениями. он Она сказала«Путин буквально подписывает там равноправный контракт, поэтому решение было ясным». Дорни предложил отделить художников от их представлений о войне.

Это не мешало русским артистам говорить откровенно. В последние три месяца со своей должности в театре уволилась балерина Большого театра Ольга Смирнова, а против войны выступил директор Мариинского театра Мстислав Бентковский.