ЕКА прекращает сотрудничество России с марсоходом ExoMars

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Роскосмос, Российское космическое агентство и ЕКА совместно осуществляют миссию с участием европейского марсохода ExoMars, предназначенного для поиска признаков жизни на Марсе.

Запуск марсохода в сентябре 2022 года был первоначально отменен в марте, через несколько недель после вторжения России в Украину.

Теперь Совет ЕКА официально разорвал отношения с Роскосмосом по этому совместному проекту в результате войны на Украине и продолжающихся экономических санкций, написал во вторник генеральный директор ЕКА Джозеф Ашбахер. в Твиттере

По его словам, более подробная информация о будущем миссии будет представлена ​​20 июля.