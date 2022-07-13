ЕКА прекращает сотрудничество России с марсоходом ExoMars

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Роскосмос, Российское космическое агентство и ЕКА совместно осуществляют миссию с участием европейского марсохода ExoMars, предназначенного для поиска признаков жизни на Марсе.
Запуск марсохода в сентябре 2022 года был первоначально отменен в марте, через несколько недель после вторжения России в Украину.
Теперь Совет ЕКА официально разорвал отношения с Роскосмосом по этому совместному проекту в результате войны на Украине и продолжающихся экономических санкций, написал во вторник генеральный директор ЕКА Джозеф Ашбахер. в Твиттере.
По его словам, более подробная информация о будущем миссии будет представлена 20 июля.
По словам Ашбахера, ЕКА рассматривало возможность более тесного сотрудничества с НАСА, поскольку стало ясно, что агентству необходимо «разорвать» свои связи с Россией.
«Геополитически ясно, что мы должны разорвать наши связи с Россией, и это решение было принято государствами-членами», — ранее сказал Ашбахер CNN. «Так что это действительно прискорбно для всей науки, техники и инженеров, которые работали над этим в течение четырех десятилетий. Но другого пути нет».
Первоначально марсоход планировалось запустить в июле 2020 года, но пандемия отодвинула окно запуска.
ExoMars также известен как Розалинд Франклин, уважаемый ученый, который помог расшифровать молекулярную структуру ДНК. По данным ЕКА.
Частью миссии марсохода является бурение скважин глубиной до 6,6 футов (2 метра) и сбор образцов для внутренних испытаний. Ожидается, что ExoMars отправится в путешествие Много километров во время своей миссии и способен перемещаться между 164 и 328 футов (50 и 100 метров) для марсианских суток, что менее чем на один час длиннее земных 24 часов. По данным НАСА.
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