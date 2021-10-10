Елена Коришко 1926-2021 | Новости, спорт, вакансии

КЭМПБЕЛЛ – Хелен Хумулус Коришко, 95 лет, родившаяся 29 июня 1926 года, совершила мирное путешествие домой с Господом, которого она любила и которому поклонялась всю свою жизнь, в среду, 6 октября 2021 года, дома, со своей семьей.

Елена была пожизненным членом Православной церкви Святого Иоанна Крестителя в Кэмпбелле. Она вышла замуж за Иосифа Коришко 6 ноября 1948 года. Они поженились за 45 лет до его смерти, 21 февраля 1994 года.

Мне понравилось путешествовать по четырем континентам и по многим местам в США и Канаде. Хелен была членом Сестринского общества, Общества женского алтаря и пекаря Просфоры. Среди других ее увлечений – любовь к выпечке и кулинарии.

Хелен уезжает, чтобы беречь свои воспоминания, свои пять дочерей, Джоан Сирелла, Патрисию Бетел, Дайан (Джордж) Кабан, Джойс (Доминик) Центофанти и Жаклин (Террелл) Блейк; Внуки, Кристен (Франк) Филлипс, Джордж Джозеф Кабан, Доминик Чентофанти, Майкл (Бритни) Кабан, Иэн (Рэйчел) Беттель, Филип Чентофанти, Даниэль Чентофанти, Стейси (Винс) Донофрио и доктор Рэйчел (Иордания) Цветанов. Она также оставляет своих внуков, Хлою, Джорджи, Гэвина, Карли, Хантера, Брианну, Мэдди, Эми, Элизу, Алека и Итана; невестка Полина Холл; И много племянниц и племянников.

Помимо мужа, ее смерть опередили ее родители. сестры Маргарет (Роберт) Смрик, Ирен Хумулус, Мэри (Майк) Закази и Майкл (Маргарет) Хумулус; и зять Джозеф Сирелла и Ларри Бетел.

Семья благодарит отца. Андрею Нелько за постоянную и преданную поддержку. Мы также хотели бы поблагодарить хоспис SouthernCare, в частности, Джейсона, Лиз и Дженнифер за их сочувствие.

Отпевание состоится в среду, 13 октября 2021 года, в 11.00 в Русской православной церкви Иоанна Богослова и Отца. Андрей Нелко вступает во владение. Семья Коришко встретит родных и друзей во вторник, 12 октября 2021 года, с 16 до 19 часов в похоронном бюро Wasko, где находится отец. Джон Стефаро совершит пятничную молитву в 18:30.

Семья доверила своих близких похоронному бюро Wasco. Посетите сайт www.waskofamily.com, чтобы просмотреть этот некролог и передать соболезнования семье Хелен.

(специальное уведомление)