Есть много иностранцев, которые приезжают и поселяются в Колумбии по работе или просто для прогулок, потому что они не могут легко уехать, они приезжают и поселяются в Колумбии. Почувствуйте очарование и притяжение его географии и людейИменно поэтому они быстро перестают быть иностранцами и колумбийцев больше, чем родившихся в этой стране.

Елена СташенкоНе может быть более русским с таким именем, будучи очень молодым студентом, недавно получившим высшее образование в Москве и выдающимся У нее была возможность поехать в Колумбию, и вскоре она была очарована очарованием места, совершенно отличного от ее родной страны.И

В Колумбии ему удалось быстро забить Преподавание и исследованияособенно Сантандер. Индустриальный университетОна является директором лаборатории CROM-MASS.

Елена Стаченко имеет степень кандидата наук в области инструментального анализа, хроматографии и масс-спектрометрии Российского университета дружбы народов в Москве. И сотрудничать с различными университетскими учреждениями, такими как Брансуик, Калифорния, Квебек и АвстралияИ

Этот русский с колумбийским сердцем известен уже более трех лет подряд Подтверждено Analytical Scientific, одной из 60 самых влиятельных женщин в науке.Спасибо за его вклад в исследования растений со стороны Национальный исследовательский центр сельскохозяйственной переработки ароматических растений и тропических лекарственных средств Индустриального университета Сантандера (Синивам)И





Елена Стаченко была сноубордисткой Любительница природы, ее мать руководила лабораторией, поэтому ее всегда окружала научная среда, поэтому исследования стали ее страстью.

Быть в университете в России Она встретила Сантандера, колумбийца, если быть точным, и любовь привела ее в Букарамангу, где она вышла замуж и поселилась.Вдали от холодной Москвы.

Этот ученый сделал все свои достижения из КолумбииИз-за страны, которую она любит и которую считает своей страной, она также приобрела характер Сантандера, поскольку он был ответственен за осуждение известного в стране наркотика, который заключается в его предполагаемых натуральных ингредиентах. Она заговорила, сопротивлялась и смогла вернуть наркотик с рынка.

«Колумбия вошла в мою жизнь через книги, Габриэль Гарсиа Маркес захватил умы всех в России, поэтому русский был первым языком, на который переводили. Это был промежуточный канал для этого совершенно другого тропического мира»— сказал доктор Сташенко.

Елена Стаченко всегда верила в науку, несмотря на трудности в КолумбииИбо, когда они прибыли, не было лаборатории, но с терпением Ей удалось превратить свою работу в то, что сегодня является влиятельной женщиной в мировой науке.И