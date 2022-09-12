Емкость батареи iPhone 14 для всех четырех моделей раскрыта перед запуском

Apple не объявляет емкость батареи своей новой линейки iPhone 14, но Слухи о Маке Я получил эту информацию из китайской нормативной базы данных.



Три из четырех моделей iPhone 14 имеют большую емкость аккумулятора, чем линейка iPhone 13, за исключением iPhone 14 Pro Max, аккумулятор которого немного меньше по сравнению с iPhone 13 Pro Max.

Возможности батареи для линейки iPhone 13:

айфон 13 мини: 2406 мАч

2406 мАч айфон 13: 3227 мАч

3227 мАч Айфон 13 Про: 3095 мАч

3095 мАч Айфон 13 Про Макс: 4352 мАч

Возможности батареи линейки iPhone 14:

айфон 14: 3279 мАч

3279 мАч Айфон 14 Плюс: 4325 мАч

4325 мАч Айфон 14 Про: 3200 мАч

3200 мАч Айфон 14 Про Макс: 4323 мАч

Та же самая база показала емкость аккумулятора Для всех четырех моделей iPhone 13 А 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro опережают выпущенные в прошлом году. Точная емкость аккумулятора всех моделей iPhone 14 также просочилась в сообщении на китайском Weibo. В частности, аккаунт в Твиттере ShrimpApplePro. в июне.

Apple заявляет, что все четыре модели iPhone 14 имеют «работу от батареи в течение всего дня». Модели iPhone 14, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max имеют на один час больше времени автономной работы для воспроизведения видео в автономном режиме, чем эквивалентные модели iPhone 13, согласно техническим спецификациям на веб-сайте Apple, при этом ни одна модель не может быть напрямую сравнима с iPhone 14 Plus. .

По данным Apple, iPhone 14 Plus с большим размером экрана 6,7 дюйма, но лишенным некоторых функций модели Pro, имеет самое продолжительное время автономной работы среди всех iPhone. Время автономной работы устройства составляет до 26 часов при воспроизведении видео в автономном режиме, до 20 часов при воспроизведении потокового видео и до 100 часов при воспроизведении аудио на одной зарядке.

Все четыре модели iPhone 14 были анонсированы Apple на прошлой неделе и доступны для предварительного заказа с 9 сентября. Запуск устройств запланирован на 16 сентября, за исключением iPhone 14 Plus, который будет доступен с 7 октября.