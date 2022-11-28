Ермак и О’Брайен договорились об усилении санкционного давления на Россию

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и находящийся с визитом в Украине координатор по санкциям Госдепартамента США посол Джеймс О’Брайен договорились усилить координацию с целью усиления санкционного давления на Россию .

Соответствующее заявление сделал он Офис Президента УкраиныОб этом сообщает корреспондент Укринформа.

Ермак сослался на ведущую роль США в поддержке борьбы Украины против российской агрессии. Санкционная политика является одним из основных направлений этой поддержки.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об эффективности ограничительных мер, принятых в отношении России на сегодняшний день, и перспективах их расширения.

Ермак О’Брайен проинформировал Ермака Макфола о ходе работы и операционных результатах НРГ. Недавно Рабочая группа представила недавно разработанный документ «Меры по повышению эффективности санкций».

Стороны подчеркнули важность усиления санкционного давления на Россию как на террористическую державу. В связи с этим Ермак уделил особое внимание разработке механизмов признания России государством-спонсором терроризма.

Кроме того, Ермак поблагодарил американскую сторону за участие в Международном саммите по продовольственной безопасности в рамках гуманитарной программы «Зерно с Украины», а также за весомый финансовый вклад в украинскую «Зерновую инициативу».

МК