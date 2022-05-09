Если вы хотите, чтобы Россия запретила газ, тогда нацельтесь на Германию, говорит парламентарий климатическим активистам — ПОЛИТИКО

Спикер Европарламента Роберта Метзола в понедельник заявила климатическим активистам, что, если ЕС хочет запретить импорт российского газа, им следует «громко говорить» и нацеливаться на Германию.

«Нужно громко… [with] Главы правительств, ваши премьер-министры», — сказал Метцола в видео, просмотренном POLITICO, с которым столкнулись активисты по борьбе с изменением климата на специальной конференции, посвященной Дню Европы в Страсбурге.

Оба участника кампании были из Польши, и на вопрос, на какие страны им следует ориентироваться, он ответил: «Все, Германия — Германия на первом месте».

В настоящее время страны ЕС ведут переговоры о шестом эмбарго против России, включая поэтапное эмбарго на импорт российской нефти. Но соглашение сталкивается с противодействием со стороны стран, включая Венгрию, в срок введения эмбарго.

Метзола сказал, что не верит, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полностью заблокирует нефтяное эмбарго. «Я не думаю, что он будет», — сказал он активистам.

Как только условия нефтяного эмбарго будут согласованы, федерация, вероятно, в следующий раз нацелится на российский газ. Такой шаг стал бы еще более сложной задачей, поскольку ЕС зависит от России в плане газа — 40 процентов от общего объема поставок — по сравнению с углем или нефтью.

Несмотря на стремление России отказаться от газа, Берлин вряд ли поддержит план немедленного запрета импорта газа из Москвы и заявит, что он направлен на полное устранение к 2024 году. Более четверти Энергетический баланс Германии в 2020 году.

Две климатические активистки, Доминика Ласода и Виктория Зетроскович, активисты Движения за будущее по пятницам, созданного Гретой Дунберг, заявили, что не удивлены комментариями Метзолы.

«Я не удивлен, узнав, что он указал на правительство Германии», — сказал Ласотта. «С самого начала нашей кампании за полномасштабное энергетическое эмбарго становится ясно, что правительство Германии все больше попадает под влияние отраслевых лоббистов и действительно вовлечено в дебаты о технологиях и деньгах, а не о спасении человеческих жизней».

Министерство иностранных дел Германии не сразу ответило на запрос POLITICO о комментарии.