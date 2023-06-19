Если зерновая сделка истечет, обязательства ООН по российскому экспорту сохранятся

(Рейтер) — Заместитель министра иностранных дел России заявил в понедельник, что даже если срок действия соглашения, позволяющего перевозить украинское зерно через Черное море, истечет, соглашение России с ООН об облегчении его экспорта останется в силе, сообщило государственное информационное агентство РИА. Понедельник.

Москва неоднократно заявляла, что у нее мало шансов согласиться на продление Черноморской зерновой инициативы после 18 июля, потому что, по ее словам, западные санкции препятствуют ее попыткам экспортировать как зерно, так и удобрения при поддержке ООН.

На вопрос РИА, приведет ли срыв зерновой сделки к аннулированию его меморандума с ООН, заместитель министра иностранных дел Александр Грушко ответил: «Нет, не сделает».

После вторжения в Украину, крупнейшего в мире экспортера зерна, в прошлом году Россия закрыла свои черноморские порты, что способствовало стремительному росту мировых цен на продовольствие.

Чтобы убедить Россию разрешить безопасный проход судов с зерном в рамках Черноморской инициативы в июле прошлого года, было заключено отдельное трехлетнее соглашение, в котором Организация Объединенных Наций согласилась помочь России с экспортом продовольствия и удобрений.

Но Москва неоднократно жаловалась, что западные санкции, введенные в ответ на вторжение, продолжают создавать финансовые, логистические и страховые препятствия для ее поставок.

Она неохотно продлевала сделку с зерном на два месяца, хотя ей не удалось добиться уступок по шести конкретным требованиям, но начала предполагать, что ее терпению пришел конец.

«Если страны Запада заинтересованы в обеспечении продовольственной безопасности, они уже должны идти по пути снятия любых незаконных ограничений и санкций, связанных с российским зерном и удобрениями», — сказал Грушко.

Две недели назад был взорван участок трубопровода Тольятти-Одесса недалеко от линии фронта, по которому до войны поставлялся в Украину на экспорт российский аммиак, ключевой ингредиент в производстве некоторых удобрений.

Это положило конец требованиям России, чтобы Киев позволил ей активизироваться.

(Отчетность Reuters; редактирование Кевина Леви и Джин Харви)