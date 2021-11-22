Если российская армия врежется в лес, услышит ли НАТО звук?

Российские вооруженные силы имеют Массировали на границе с Украиной Как и в Крыму, оккупированном Россией. Десятки тысяч российских военнослужащих, бронетанковых войск и элитных наземных подразделений заняли позиции в 140 милях от украинской границы, иногда делая это ночью, чтобы скрыть свои передвижения. Некоторые эксперты считают Вероятность крупного российского нападения возрастает. Вашингтон так обеспокоен тем, что официальные лица США в начале этого месяца предупрежден Союзники по НАТО, которые размещают Вторжение России в Украину Это может быть неизбежно. Теперь перед НАТО стоит вопрос, стоит ли и как реагировать.

Если Россия вторгнется, ответ Запада должен развиваться Экономические, дипломатические и военные направления, в том числе сокращение доступа России к международным финансам, использование стратегических запасов нефти для снижения спроса на российские энергоносители и открытие канала для поставок западных вооружений в Украину. В военной сфере НАТО должна подумать, будет ли она использовать свой самый эффективный военный инструмент для реагирования на кризис безопасности такого типа — Силы реагирования НАТО или СБР.

Эти силы быстрого реагирования, которыми в основном руководят и управляют европейцы, были созданы только для того кризиса, который Россия провоцирует своим дестабилизирующим наращиванием. Американские лидеры хотят, чтобы союзники взяли на себя больше бремени безопасности в Европе, а некоторые европейцы стремятся увидеть, как континент стремится к большей стратегической автономии, поэтому полагаться на Фронт национального спасения кажется легкой задачей. Но если российские войска прорвутся через украинскую границу, потребует ли НАТО собственных сил реагирования?

Испанские солдаты на танке Писарро принимают участие в военных учениях под руководством НАТО Trident Juncture 2018, которые, по утверждению альянса, направлены на подготовку Сил реагирования НАТО. (Джонатан Накстранд / AFP через Getty Images)

Многонациональный NRF был детищем американских лидеров обороны в начале 2000-х годов. Цель заключалась в том, чтобы повысить готовность НАТО и реагировать на нее, а также выступить в качестве катализатора для улучшения и расширения европейского военного потенциала. После вторжения России в Украину в 2014 году НАТО модернизировала свои силы быстрого реагирования, сократив время реагирования своей многонациональной бригады численностью 5000 военнослужащих до 48 часов.

Хотя 5000 военнослужащих союзников меркли по сравнению с десятками тысяч российских военнослужащих, дислоцированных вблизи украинских границ, отправка ФНС в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Румынию успокоила бы народ этих стран, означала бы межсоюзную солидарность и укрепила бы безопасность на Востоке. Европа в то время, когда Россия делает все возможное, чтобы дестабилизировать регион. Для многих из этих стран проекция военной мощи России представляет собой экзистенциальную угрозу, которая в последнее время усилилась из-за двух тревожных тенденций.

Первый — это использование энергии как инструмента государственного управления России. В последние недели Москва бездействовала, а рост спроса на природный газ в Европе привел к тому, что цены достигли рекордно высокого уровня. Россия имела некоторую способность переизбыток предложения. Вместо этого, похоже, что Москва использовала поставки природного газа, чтобы заставить Европу согласиться на строительство газопровода «Северный поток 2.» Только за последние две недели Россия наконец сделала это. Увеличить запасы Он доставляется в Европу по существующим трубопроводам, что частично снижает ценовое давление. Тем не менее желание Москвы использовать энергию в качестве оружия снова произвело неизгладимое впечатление.

Судно стоит в море за участками сложенного газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран на острове Рюген, 4 августа 2021 года, в Заснице, Германия. (Шон Гэллап / Getty Images)

Второй — использование мигрантов для дестабилизации стран Северо-Восточной Европы. Беларусь, ставшая доверенным лицом России, недавно выпустила тысячи мигрантов из Сирии, Ирака и других стран через свои границы с Литвой, Польшей и Латвией. Хотя диктатор Беларуси Александр Лукашенко сохраняет Неловкие отношения с КремлемЕго зависимость от России делает маловероятным то, что он действует в одиночку и без молчаливого согласия Москвы.

Хотя у НАТО есть ограниченные инструменты для борьбы с гибридными угрозами, такими как вымогательство энергии или вооруженные мигранты, у нее есть способность и возможности реагировать на обычные военные угрозы. Более того, НАТО хвастается, что Фронт национального спасения может быть быстро Для выполнения разнообразных военных миссий в любой точке мира.

Однако с момента создания Сил национального спасения НАТО очень неохотно использовала их. Помимо поддержки афганских выборов (2004 г.), олимпийской безопасности в Афинах (2004 г.) и оказания помощи при стихийных бедствиях в Пакистане и США (оба в 2005 г.), ФНС практически не предпринимала никаких действий. Возможно, самое удивительное, что он не сыграл никакой роли в консолидации стран Балтии, Польши или Румынии в ответ на вторжение России на Украину и аннексию Крыма в 2014 году.

Хотя NSF — правильный инструмент для этой позиции, не ясно, потребует ли НАТО этого. Одним из потенциальных препятствий является то, что Фронт национального спасения — как и почти все остальное в НАТО — требует консенсуса. и некоторые союзники, как ФранцияОна не хотела, чтобы Альянс в полной мере использовал эту способность. По мере роста членства в альянсе достижение консенсуса в отношении развертывания сил быстрого реагирования становилось все труднее.

Однако Фронт национального спасения должен стать краеугольным камнем традиционного военного ответа НАТО на агрессию России в Восточной Европе, даже несмотря на то, что официальные лица Североатлантического союза прилагают одновременно экономические и дипломатические усилия. Хотя Вашингтон стремится к тому, чтобы союзники удвоили свою роль в обеспечении безопасности и стабильности, поскольку Соединенные Штаты уделяют больше ресурсов и внимания Китаю, нет смысла оставлять этот европейский инструмент в арсенале инструментов во время европейского кризиса.

Джон Р. Денни — профессор-исследователь в Институте стратегических исследований Военного колледжа армии США и старший научный сотрудник Атлантического совета, не являющийся резидентом. Он является автором книги «Альянс не желающих и не желающих: перестройка в Европе и будущее американской геополитики». Мнения, выраженные в этом комментарии, являются его собственными.