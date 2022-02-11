Если Россию забанили за допинг, то почему россияне участвуют в Олимпиаде?

Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в пятницу были в смятении после того, как выяснилось, что Камила Валеева, 15-летняя звезда сборной России и фаворитка на завоевание двух золотых медалей, дала положительный результат на запрещенное вещество. Во время соревнований перед играми.
Валиева помогла сборной России завоевать золотую медаль в командном зачете по фигурному катанию в понедельник. Но церемония награждения во вторник была отложена незадолго до ее начала после того, как представители фигурного катания узнали, что 25 декабря у Валиевой был положительный результат на триметазидин, сердечный препарат, одобренный Всемирным антидопинговым агентством. Список запрещенных веществ.
США заняли второе место в командном зачете, а Япония — третье. Но этим командам и россиянам, возможно, теперь придется ждать апелляционного процесса, который может быть решен только спустя много времени после Игр, чтобы определить окончательное положение их медалей. Арбитражный суд в Швейцарии решит, какая страна должна быть названа победительницей мероприятия, и будет ли разрешено Валеевой продолжать участие в соревнованиях.
Между тем, эти открытия поднимают знакомые вопросы о присутствии и участии России в этих Олимпийских играх. Страна была технически отстранена от участия в Играх и других мировых спортивных соревнованиях в результате предыдущего допингового скандала, но отдельные спортсмены были допущены к соревнованиям под знаменем Олимпийского комитета России.
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Почему Россия запрещена?
В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство запретило России участвовать в международных спортивных соревнованиях после того, как пришло к выводу, что она организовала и использовала обширную спонсируемую государством допинговую схему на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Эта схема действовала в течение многих лет до участия в Олимпийских играх 2014 года, прежде чем один из ее вдохновителей, Григорий Родченков, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, выступил в 2016 году, чтобы раскрыть подробности.
Глобальный запрет был введен вслед за новыми разоблачениями в том же году о неудачных попытках России скрыть предыдущий скандал, в том числе путем подделки тестовых образцов и попыток заблокировать доступ к своим тестовым данным.
Каким было наказание России?
Наказание, которое первоначально было назначено на четыре года, не позволяло России выдвигать команды на международные соревнования, а также участвовать в торгах или принимать их. Российский флаг и национальный гимн больше не допускаются на мероприятиях, а некоторым российским спортивным чиновникам запретили присутствовать на мероприятиях.
Так почему же российские спортсмены продолжали соревноваться?
Положение в российском запрете позволяло спортсменам соревноваться со специальным разрешением и так называемым нейтральным спортсменам.
Таким образом, на практике, к огорчению спортсменов и других лиц, призывающих к полному запрету на участие спортсменов из России, спортсмены страны могут продолжать участвовать в крупных международных соревнованиях до тех пор, пока им гарантирована свобода от управляющих федераций. Их индивидуальные виды спорта, пока они не занимаются этим под знамёнами России.
В Пекине, как и на летних Олимпийских играх в Токио в прошлом году, это означает участие сотен российских спортсменов, команд и тренеров. В этом месяце, как и у Олимпийского комитета России — техническое отличие, которое некоторые критикуют как бессмысленное.
Точно так же, хотя российским официальным лицам технически запрещено посещать Олимпийские игры, наказание включало положение, позволяющее главе принимающей страны направить специальное приглашение главе государства или другому правительственному чиновнику. Это позволило президенту России Владимиру Путину присутствовать на церемонии открытия Игр 2022 года по приглашению своего китайского коллеги Си Цзиньпина.
Пересмотрит ли Международный олимпийский комитет свое решение о допуске российских спортсменов к соревнованиям?
Такое изменение мнения кажется, по крайней мере официально, маловероятным. Международный олимпийский комитет во главе со своим президентом Томасом Бахом занял часто непопулярную позицию, согласно которой отдельные спортсмены не должны наказываться за действия других, даже если эта мера представляет собой систематическую схему допинга, созданную и управляемую их национальными спортивными федерациями. или даже их правительство — В поисках олимпийской славы.
Представитель Олимпийских игр Марк Адамс изложил подход организации во время пресс-конференции в пятницу в Пекине.
«Лицам разрешено проходить индивидуальное судебное разбирательство», — сказал он. «Мы не собираемся пытаться уволить целый класс людей на основании этого. Мы даем людям право быть невиновными, пока их вина не будет доказана».
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