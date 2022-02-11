Если Россию забанили за допинг, то почему россияне участвуют в Олимпиаде?

Между тем, эти открытия поднимают знакомые вопросы о присутствии и участии России в этих Олимпийских играх. Страна была технически отстранена от участия в Играх и других мировых спортивных соревнованиях в результате предыдущего допингового скандала, но отдельные спортсмены были допущены к соревнованиям под знаменем Олимпийского комитета России.

Почему Россия запрещена?

В декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство запретило России участвовать в международных спортивных соревнованиях после того, как пришло к выводу, что она организовала и использовала обширную спонсируемую государством допинговую схему на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Эта схема действовала в течение многих лет до участия в Олимпийских играх 2014 года, прежде чем один из ее вдохновителей, Григорий Родченков, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории, выступил в 2016 году, чтобы раскрыть подробности.

Глобальный запрет был введен вслед за новыми разоблачениями в том же году о неудачных попытках России скрыть предыдущий скандал, в том числе путем подделки тестовых образцов и попыток заблокировать доступ к своим тестовым данным.