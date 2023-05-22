Если хочешь понять российскую мощь, слушай диссидентов

ЮПонимание путинской России, как и России коммунистических комиссаров и царей до нее, всегда было трудным для посторонних. Кремль вкладывает значительные государственные ресурсы для защиты своей монополии на власть, сокрытия своих намерений и распространения лжи. Гражданам России, оспаривавшим заявления Кремля, угрожали, арестовывали или убивали.

Недавно критик Кремля Владимир Кара-Мурза получил 25 лет тюрьмы за критику системы (серийные и массовые убийцы в России получают гораздо более мягкие приговоры). Иностранные дипломаты и журналисты в Москве сталкиваются с цензурой, запугиванием и репрессивной дезинформацией. Арест журналиста Wall Street Journal Ивана Гершковича и поток ложной информации, накачанной в западные (и российские) СМИ, дают понять, что времена потемкинских деревень и репрессий КГБ не ушли в прошлое.

В результате Запад часто полагался на шпионов и перебежчиков, чтобы понять основные намерения Кремля. Профессиональные разведывательные службы должны были раскрывать или красть информацию, легко доступную для общественности на Западе.

Эти русские шпионы за последнее столетие рассказали западным лидерам последовательную историю. Нас неоднократно предупреждали, что Кремль поддерживает злое государство в государстве, и что Россия никогда не станет ответственным членом сообщества государств, пока ее аппарат безопасности не будет уничтожен. В то время как Советский Союз умер более 40 лет назад, бывший офицер КГБ Владимир Путин воссоздал репрессивный и жестокий режим безопасности, который заключал в тюрьмы и уничтожал инакомыслие внутри страны и вел беспощадную политическую войну против Запада. Даже если Путин завтра умрет, государство КГБ все равно будет существовать.

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ЦРУ вербует шпионов и источников по всему миру, получая доступ к определенным программам и группам, недоступным для ученых, журналистов, дипломатов или для сбора информации с помощью технических средств. Мотивы тех, кто тайно сотрудничает с ЦРУ, столь же разнообразны, как и люди. Источники могут искать приключений, денег, помощи своим семьям, мести начальству или удовлетворения эго, которое приходит с помощью великой силы.

В России по-другому. Мотивы и сообщения из русских источников на протяжении многих лет обнаруживают странное сходство и согласованность, не встречающиеся в других сборниках. То есть секретные российские источники всегда выбирают помощь Западу после того, как делают вывод, что его режим является злом и должен быть уничтожен. Обычно они выражают свою любовь к своей культуре и стране, но полны решимости разрушить руководство и секретные службы безопасности, которые поддерживают их коррумпированный, кровавый и деспотический режим. По моему опыту работы в ЦРУ в течение десятилетий, русские, как правило, являются одними из самых преданных источников. Часто лучшие и умнейшие в своей стране в конце концов приходят к выводу, что нет никакой надежды изменить злой режим изнутри.

в последние месяцы, Глеб Караколов Он сбежал, находясь в командировке в Казахстане. Каракулов был капитаном Федеральной службы охраны Кремля. Его подразделение отвечало за защиту и установление защищенной связи для Путина, куда бы он ни пошел. Он совершил с Путиным более 180 зарубежных поездок. Во время недавнего интервью Каракулов прокомментировал: «Наш президент стал военным преступником». Он назвал Путина затворником и параноиком. Он заявил, что Путин не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом, настаивает на двухнедельном карантине для тех, кто будет находиться в одном помещении, и избегает самолетов, которые обычно путешествуют в бронепоезде. По словам Каракулова, «всю информацию он получает только от близких ему людей. То есть он живет в каком-то информационном вакууме… Он патологически боится за свою жизнь. Он окружил себя неприступным барьером из карантина и отсутствия какой-либо информации из интернета.

В некотором смысле решение Каракулова бежать похоже на решение Бориса Паганова, первого диссидента, приехавшего на Запад после большевистской революции 1917 года. Паганов был личным секретарем Сталина и в советском Политбюро до 1928 года, когда он бежал в Британскую Индию. Бажанов сообщил, что Кремль рассматривает Британскую империю как «главного врага» Советского Союза. Он предположил, что пропаганда и агитация были главным оружием Кремля в рамках стратегии по ослаблению Британии изнутри, чтобы было легче победить в случае начала войны. Советские культурные и дипломатические учреждения были центрами пропаганды, шпионажа, убийств и средством разжигания промышленных и политических волнений. По словам Бажанова, их целью было обмануть западных интеллектуалов, «пустив пыль в глаза западным интеллектуалам». Он предупредил, что Советский Союз был террористическим режимом, который подавлял внутреннее инакомыслие и распространял иностранную дезинформацию, потому что он не смог бы выжить, если бы мир знал правду.

В последующие десятилетия диссидент за диссидентом доходили до Запада с одним и тем же посланием. Кремль создал безжалостное полицейское государство, способное вести массовую слежку, наделенное полномочиями устранять предполагаемые внутренние угрозы и стремящееся к безжалостным атакам на внешних врагов.

В начале 1960-х годов советский военный полковник Олег Пеньковский шпионил в пользу Соединенных Штатов и Великобритании, предоставляя разведданные, которые позволили президенту Кеннеди обойти Карибский кризис. Пеньковский так стремился разрушить советскую систему, что даже предложил установить ядерное устройство возле Кремля в центре Москвы.

В 1980 году офицер КГБ Виктор Шимов перешел на сторону Соединенных Штатов, и, среди прочего, Шимов передал разведданные о планах КГБ убить Папу, подробности убийства КГБ президента Афганистана и крупного технического взлома посольства США. в Москве, которая вынуждает тратить деньги Правительство США потратило миллиарды на снос и строительство нового безопасного дипломатического объекта. Шимов был блестящим аналитиком, ставшим успешным американским бизнесменом. Находясь в КГБ, имея доступ к секретным файлам, Шимов изучил советскую систему и пришел к выводу, что проблема заключалась не только в коррупции руководства. «Зло фундаментально, заложено в его природе». Он прокомментировал свою собственную организацию, что КГБ «должен защищать советских людей, но это не так. Он работает против них и всего мира». Он и его семья рискуют попасть в плен и умереть, чтобы нанести как можно больший ущерб режиму.

Глава миссии КГБ в Нью-Йорке Сергей Третьяков бежал с женой и дочерью в Соединенные Штаты в 2000 году. Он передал подробности советского проникновения в ООН и ее дипломатам. Он был крупной фигурой, которой, казалось, суждено было занять высшие ступени российских спецслужб. Третьяков изначально был оптимистичен в отношении того, что изменения, приведшие к распаду Советского Союза, приведут к новой, демократической и сильной России. Однако Третьяков быстро потерял надежду. «Я своими глазами увидел, какие люди управляют страной. Я пришел к окончательному выводу, что служить им стало безнравственно… Россия была неоднократно изнасилована и разграблена ее руководством. Я называю этот процесс геноцидом русского народа со стороны группа аморальных преступников… Я понял, что предоставленная вами информация была использована только для того, чтобы внести свой вклад в полностью коррумпированную политическую систему, которая не показывает никаких признаков улучшения».

В демократиях службы безопасности существуют для защиты своих граждан; А в России их единственная цель — удержать режим у власти. Страны с революционными корнями часто создают сильную систему безопасности порядка, а не национальной безопасности. Их правление нелегитимно, и им нужна огромная сила, чтобы уничтожить любую внутреннюю оппозицию. Они защищают лидерство любой ценой. К черту расходы страны.

На самом деле, отцы-основатели Советского Союза были террористами, которые входили и выходили из царских тюрем. Мы и сегодня знаем их по тайным революционным именам — Ленин, Сталин и Троцкий. Они знали, когда путем политического переворота захватили огромные русские земли, им нужно было арестовать или убить всех потенциальных противников. Первым делом Ленина было создание мощной службы личной безопасности (ЧК), проповедовавшей «беспощадный массовый террор» и немедленно отдававшего приказ об аресте оппозиционных партий. Лидер ЧК публично заявил: «Мы за организованный терроризм… Это надо откровенно признать. ЧК обязана защищать революцию и побеждать врага, даже если случайно ее меч иногда падает на головы невинных людей. ”

Спецслужбы России превратились в безответственное государство в государстве. За прошедшее столетие они убили и посадили в тюрьмы десятки миллионов, а благодаря режиму бывшего офицера КГБ Владимира Путина они живы и здоровы до сих пор. Кремль вовлечен в войну, ложь и убийства. Мы на Западе переживаем это в форме безжалостной политической войны подрывной деятельности, саботажа, подстрекательства, дезинформации и даже убийств. Граждане России не могут заниматься политикой и находятся под постоянной угрозой быть брошенными в тюрьму или убитыми как предатели даже за мягкую критику.

Западные лидеры и дипломаты давно пытались найти способ работать с Кремлем в надежде развить систему. Война на Украине окончательно убедила многих в том, что Путин никогда не изменится. Если бы мы прислушались к тем сотням храбрых российских дезертиров, которые на протяжении многих лет приходили к нам с решительным предупреждением, мы бы знали задолго до 2022 года, что реформирование коррумпированной путинской системы — дурацкая затея. Россия никогда не будет надежным членом семьи государств, пока российские спецслужбы сохраняют свою власть над народом.

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