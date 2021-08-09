Есть ли на вашем iPhone или iPad программное обеспечение Pegasus Spy? Узнай бесплатно

Анджела Ланг / CNET



Каждый раз, когда появляется отчет о файле Iphone или IPAD Активно распространяемый и используемый эксплойт раздражает. В июле выяснилось, что охрана Исследователи обнаруживают доказательства Одно из шпионских программ Pegasus, используемых на телефонах журналистов, политиков и активистов.

Шпионское ПО можно установить на цель удаленно. Iphone или iPad без каких-либо действий со стороны владельца, предоставляя лицу или организации, установившей его, полный доступ к устройству и всем данным на нем. Сюда входят текстовые сообщения, электронные письма и даже записи телефонных звонков. Первоначально Pegasus был разработан и продан его создателем, NSO Group, для наблюдения за преступниками и террористами.

Я думаю, что естественно задаться вопросом, заражены ли ваши устройства всякий раз, когда появляются подобные сообщения, хотя у каких-либо государственных органов нет причин контролировать использование моего iPhone. То есть, если они действительно не хотят знать, сколько времени я провожу в TikTok каждый день. И в этом случае им остается только спросить. (Спойлер: это Многие.) Для тех, кому любопытно, вроде меня, теперь есть бесплатный инструмент, который позволяет сканировать ваш iPhone или iPad всего несколькими щелчками мыши.

Чтобы было ясно, шансы, что ваш iPhone или iPad будет заражен шпионским ПО Pegasus, невелики, и в различных отчетах утверждается, что последнее обновление, iOS 14.7.1Эксплойт, который использовал Pegasus, был исправлен, но это не подтверждено Apple. Однако, если вы хотите душевного спокойствия – на всякий случай – зная, что на вашем устройстве никто не шпионит за вами, вот что вам нужно сделать.



А теперь играй:

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Загрузите и установите приложение iMazing на свой Mac или ПК.

iMazing недавно обновил свое приложение для Mac и ПК, включив в него набор инструментов AI для проверки мобильных устройств (MVT), который предназначен для обнаружения тегов Pegasus на устройстве и не взимает с пользователей плату за доступ к этой функции.

Загрузите iMazing для вашего ПК С сайта компании. Не беспокойтесь о покупке приложения, мы можем провести полную проверку на шпионское ПО с помощью бесплатной пробной версии.

После загрузки установите iMazing и откройте его. При появлении запроса выберите бесплатную пробную версию.

Снято Джейсоном Чиприани / CNET



Как запустить тест на шпионское ПО Pegasus на вашем iPhone или iPad

После установки и запуска iMazing подключите iPhone или iPad к компьютеру с помощью соответствующего кабеля. Возможно, вам придется ввести код блокировки экрана на своем устройстве, чтобы подтвердить соединение, прежде чем продолжить (что следует учитывать, если ваш iPhone или iPad не отображается в iMazing).

Затем прокрутите вниз по параметрам действий в правой части iMazing, пока не выберете местоположение. обнаружение шпионского ПО; Нажмите здесь.

Откроется новое окно, которое проведет вас через процесс. Инструмент работает, создавая локальную резервную копию вашего устройства (поэтому вам нужно убедиться, что у вас достаточно места для хранения резервной копии), а затем анализирует эту резервную копию. Это автоматизированная задача, поэтому вам не нужно следить за ней, просто нажимая кнопку «Пуск».

iMazing предлагает При нажатии на каждый экран оставьте все настройки по умолчанию. В инструмент для опытных пользователей встроены параметры конфигурации, но для большинства из нас (включая меня) настройки конфигурации по умолчанию сделают свою работу.

После просмотра базовой конфигурации вам нужно будет принять лицензию на инструмент и затем щелкнуть File начать анализ кнопка.

После того, как процесс начнется, не забудьте оставить свой iPhone или iPad подключенным, пока он не будет завершен. Я провел тест на своем iPhone 12 Pro, и на создание резервной копии ушло около 30 минут и еще 5 минут на ее анализ. После создания резервной копии мне пришлось ввести пароль своей учетной записи, чтобы позволить iMazing начать анализ файла. По этой причине я рекомендую вам запустить и проверить инструмент через некоторое время.

Как только iMazing начнет анализ резервной копии вашего устройства, он покажет вам прогресс, показывая вам каждое отдельное приложение, которое оно проверяет, начиная с iMessage. Приложение использует известную базу данных.Адреса электронной почты, ссылки, имена процессов и имена вредоносных файлов“

Когда iMazing завершит работу, вы увидите предупреждение с результатами. В моем случае на моем iPhone 12 Pro не было никаких признаков заражения и предупреждений.

Предупреждение также включает две кнопки для открытия или отображения отчета. Я просмотрел свой отчет, и он содержал кучу случайных ссылок, которые для меня ничего не значили.

Снято Джейсоном Чиприани / CNET



Что делать, если iMazing сообщает, что на вашем устройстве есть признаки инфекции

Прежде всего, не паникуйте. Это может быть ложное срабатывание. iMazing просит отправить отчет (нажмите «Обнаружить отчет», чтобы перейти непосредственно к файлу) Служба поддержки клиентов кто потом проведет дальнейший анализ.

Однако компания предлагает, чтобы, если вы или ваш любимый человек активны в «политически чувствительном контексте» и имеете положительный отчет, немедленно удалите SIM-карту и выключите iPhone.

Опять же, шансы получить действительно положительный отчет довольно низки, но, по крайней мере, у вас будет некоторое спокойствие. Для получения дополнительных советов по безопасности, Дважды проверьте эти настройки. Для большей конфиденциальности Следуй этим шагам.