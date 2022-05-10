Есть ли у Путина стратегия ухода?

У президента России Владимира Путина нет стратегии выхода из войны на Украине — и это проблема для Запада, сказал президент Джо Байден.

Байден, выступая в понедельник на мероприятии по сбору средств за пределами Вашингтона, сказал, что Путин ошибочно полагал, что вторжение в Украину приведет к распаду НАТО и ослаблению Европейского Союза, сообщает британская газета Guardian. Отчет Рейтер.

Менее десяти лет назад Россия штурмовала Крым без особого сопротивления со стороны международного сообщества. Но большая часть западного мира сплотилась вокруг Украины в феврале, когда Москва ввела войска в самое сердце страны в нескольких милях от столицы Киева. Сообщается, что российские войска понесли тяжелые потери, поскольку они захватили ограниченные территории на территории Украины.

Байден сказал, что Путин — очень чувствительный человек, у которого «сейчас нет выхода, и я пытаюсь понять, что мы собираемся с этим делать».

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Украинские военные заявили, что один человек был убит и пятеро ранены, когда российские войска выпустили семь ракет с воздуха по Одессе в понедельник вечером, поразив торговый центр и склад.

Соединенные Штаты приостанавливают действие 25-процентных налогов на импорт украинской стали в знак поддержки экономики страны, пострадавшей во время российского вторжения.

1000 украинских военных и 100 мирных жителей отстранены от работы из-за нападения России на Мариуполь

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила во вторник, что среди 1000 украинских солдат, все еще скрывающихся на металлургическом заводе «Азовсталь», последнем крупном оплоте в портовом городе Мариуполь, есть несколько тяжелораненых боевиков. Она добавила, что около 100 мирных жителей все еще находятся в ловушке в лабиринтах укрытий и туннелей.

«Сотни человек получили ранения», — сказал Верешок агентству AFP. «Есть люди, которые получили серьезные ранения и требуют срочной эвакуации. Ситуация ухудшается с каждым днем», — добавил он.

Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации, сказал, что за последние сутки российские бомбардировки десятки раз наносили удары по комплексу.

«Легче сказать, когда бомбежек не было, чем когда они происходили», — сказал он. «Там постоянно работает авиация и артиллерия».

Русские войска овладели большей частью осажденного города, население которого до войны составляло 450 000 человек. Местные чиновники говорят, что осталось менее 100 000 человек, но Россия изо всех сил пытается завершить захват, который лишит Украину важного порта, но предоставит России сухопутный коридор в Крым и плацдарм для переброски войск в другие части страны.

Профессиональный офицер дипломатической службы Бриджит Бринк, кандидатура президента Джо Байдена на пост посла США в Украине, Во вторник ему предстоит слушание в сенатском комитете по международным отношениям. Законодатели, вероятно, воспользуются слушаниями, чтобы задать Бринк вопросы — не только о ее полномочиях и планах вновь открыть посольство США в Киеве, но и о более широких усилиях администрации Байдена по оказанию помощи Украине в отражении российского военного наступления. Бринк в настоящее время является послом в Словакии. Сенаторы-демократы, скорее всего, будут настаивать на ее скорейшем утверждении, заявив, что она высококвалифицированная и крайне необходима.

«Особенно в связи с тем, что российские войска с ужасающей жестокостью наносят удары по населенным пунктам по всей Украине, назначение посла необходимо для координации ключевой военной и гуманитарной помощи и помощи нашим партнерам в самозащите», — сказал сенатор-демократ Ян Шахин, демократ из Нью-Гэмпшира.

— Дейдра Шесгрин и Морин Гроппе

Палата представителей проголосовала за законопроект о направлении дополнительных миллиардов в Украину

Палата представителей проголосует за выделение дополнительных миллиардов помощи Украине во вторник, на следующий день после того, как президент Джо Байден признал, что отделит свой экстренный запрос в размере 33 миллиардов долларов для Украины от миллиардов, которые он ищет для финансирования пандемии. Лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил, что во вторник Палата представителей проголосует за помощь Украине. Демократы в Конгрессе настаивают на увеличении помощи Байдена с 33 миллиардов долларов до почти 40 миллиардов долларов.

Была историческая двухпартийная поддержка помощи Украине, но республиканцы жаловались, что Байден ищет слишком много дополнительного финансирования для борьбы с пандемиями. Байден предупредил, что финансирование должно пройти примерно через 10 дней, чтобы избежать задержек, и призвал законодателей «доставить его на мой стол в ближайшие несколько дней».

Некоторые западные аналитики и официальные лица подготовили для президента России Владимира Путина эскалацию атак или объявление победы в войне на Украине на День Победы в стране, крупнейший государственный праздник страны.

Но Путин воздержался от этого во время своего выступления на Красной площади в Москве в понедельник, вместо этого придерживаясь фразы, которую он использовал с 24 февраля для описания российского вторжения: «специальная военная операция». Победа над Украиной не декларировалась, и заметного усиления атак в понедельник не было.

Президент Украины Владимир Зеленский также отпраздновал День Победы в Украине в понедельник, пообещав, что в Украине скоро будет День Победы: один будет праздновать поражение нацизма в Европе, а другой — победу Украины над Россией.

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