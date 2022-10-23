Есть 16 популярных приложений для Android, которые тайно убивают вашу батарею, поэтому удалите их как можно скорее

Хотя мы часто думаем о наихудших сценариях Когда дело доходит до вредоносных программ — Украденные личности, опустошенные банковские счета или утечка личной информации — амбиции злоумышленников, стоящих за программой, не всегда так велики. Иногда все, чего хочет вредоносное приложение, — это заработать несколько долларов своему создателю. Конечно, они по-прежнему вредоносны, и теперь в Google Play Store появился новый список Android-приложений с троянцами.

Группа мобильных исследований McAfee 16 недавно выявленных приложений для Android С помощью троянца, кликающего по Google Play. Пользователи Android загрузили зараженные приложения более 20 миллионов раз, прежде чем Google удалил их из Магазина. К сожалению, если вы не можете получить приложения, это не значит, что их нет на вашем телефоне или планшете.

Исследователи McAfee объяснили, что вредоносный код скрывался в ряде распространенных служебных приложений, таких как фонарики, диспетчеры задач и считыватели QR-кодов.

После установки вредоносное ПО начинает просматривать веб-сайты в фоновом режиме без ведома пользователя, генерируя поддельные просмотры и клики. Они не только выявляют карманы мошенников с помощью рекламы, но и могут оказать значительное влияние на ваше устройство.

Пока ваш телефон просматривает веб-сайты в фоновом режиме, срок службы батареи будет уменьшаться, как если бы вы просматривали веб-сайты самостоятельно. Если у вас есть какие-то странные приложения на вашем телефоне, а время автономной работы не такое, как раньше, теперь вы можете знать, почему.

Излишне говорить, что вы должны удалить все приложения, которые используют ваш телефон в качестве фермы кликов. Вот полный список Android-приложений с троянцами, которые обнаружили исследователи McAfee:

высокоскоростная камера (com.hantor.CozyCamera)

(com.hantor.CozyCamera) Умный диспетчер задач (com.james.SmartTaskManager)

(com.james.SmartTaskManager) фонарик + (кр.карамель.flash_plus)

(кр.карамель.flash_plus) 달력 메모장 (com.smh.memocalendar)

(com.smh.memocalendar) K-словарь (com.joysoft.wordBook)

(com.joysoft.wordBook) Автобус Пусан (com.kmshack.BusanBus)

(com.kmshack.BusanBus) фонарик + (com.candlencom.candleprotest)

(com.candlencom.candleprotest) Быстрая заметка (com.movinapp.quicknote)

(com.movinapp.quicknote) конвертер валют (com.smartwho.SmartCurrencyConverter)

(com.smartwho.SmartCurrencyConverter) Код радости (com.joysoft.штрих-код)

(com.joysoft.штрих-код) Издека (com.joysoft.ezdica)

(com.joysoft.ezdica) Загрузчик профиля Instagram (com.schedulezero.instapp)

(com.schedulezero.instapp) Заметки (com.meek.tingboard)

(com.meek.tingboard) 손전등 (com.candlencom.flashlite)

(com.candlencom.flashlite) 계산기 (com.doubleline.calcul)

(com.doubleline.calcul) фонарик + (com.dev.imagevault)

Связанный: Поддельные антивирусные приложения для Android крадут банковскую информацию, поэтому удалите их сейчас