Есть 16 популярных приложений для Android, которые тайно убивают вашу батарею, поэтому удалите их как можно скорее

Хотя мы часто думаем о наихудших сценариях Когда дело доходит до вредоносных программ — Украденные личности, опустошенные банковские счета или утечка личной информации — амбиции злоумышленников, стоящих за программой, не всегда так велики. Иногда все, чего хочет вредоносное приложение, — это заработать несколько долларов своему создателю. Конечно, они по-прежнему вредоносны, и теперь в Google Play Store появился новый список Android-приложений с троянцами.
Группа мобильных исследований McAfee 16 недавно выявленных приложений для Android С помощью троянца, кликающего по Google Play. Пользователи Android загрузили зараженные приложения более 20 миллионов раз, прежде чем Google удалил их из Магазина. К сожалению, если вы не можете получить приложения, это не значит, что их нет на вашем телефоне или планшете.
Исследователи McAfee объяснили, что вредоносный код скрывался в ряде распространенных служебных приложений, таких как фонарики, диспетчеры задач и считыватели QR-кодов.
После установки вредоносное ПО начинает просматривать веб-сайты в фоновом режиме без ведома пользователя, генерируя поддельные просмотры и клики. Они не только выявляют карманы мошенников с помощью рекламы, но и могут оказать значительное влияние на ваше устройство.
Пока ваш телефон просматривает веб-сайты в фоновом режиме, срок службы батареи будет уменьшаться, как если бы вы просматривали веб-сайты самостоятельно. Если у вас есть какие-то странные приложения на вашем телефоне, а время автономной работы не такое, как раньше, теперь вы можете знать, почему.
Излишне говорить, что вы должны удалить все приложения, которые используют ваш телефон в качестве фермы кликов. Вот полный список Android-приложений с троянцами, которые обнаружили исследователи McAfee:
- высокоскоростная камера (com.hantor.CozyCamera)
- Умный диспетчер задач (com.james.SmartTaskManager)
- фонарик + (кр.карамель.flash_plus)
- 달력 메모장 (com.smh.memocalendar)
- K-словарь (com.joysoft.wordBook)
- Автобус Пусан (com.kmshack.BusanBus)
- фонарик + (com.candlencom.candleprotest)
- Быстрая заметка (com.movinapp.quicknote)
- конвертер валют (com.smartwho.SmartCurrencyConverter)
- Код радости (com.joysoft.штрих-код)
- Издека (com.joysoft.ezdica)
- Загрузчик профиля Instagram (com.schedulezero.instapp)
- Заметки (com.meek.tingboard)
- 손전등 (com.candlencom.flashlite)
- 계산기 (com.doubleline.calcul)
- фонарик + (com.dev.imagevault)
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