ЕС вводит санкции на фоне того, что Путин держит западные компании в заложниках в российских нефтяных проектах | наука | Новости

С тех пор, как 24 февраля Владимир Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину, западные державы, включая Великобританию, США и Европейский союз, объединили свои усилия, чтобы ввести жесткие санкции против Москвы. Но теперь Кремль усилил противостояние, запретив инвесторам из так называемых недружественных стран продавать акции крупных энергетических проектов и банков до конца года.
Путин отреагировал на санкции, введенные западными странами и их союзниками, такими как Япония, установив барьеры для западных компаний, пытающихся покинуть Россию, а в некоторых случаях даже конфисковав их активы.
Вчера российский президент подписал и опубликовал указ, немедленно запрещающий инвесторам из стран, поддерживающих санкции против России, продавать свои активы в различных партнерствах.
Это соглашения о разделе продукции (СРП), банки, стратегические организации, компании, производящие энергетическое оборудование, а также в других проектах, от добычи нефти и газа до угля и никеля.
Согласно указу, Путин может разрешить осуществление некоторых сделок по выходу, выдав специальный отказ, а правительство и центральный банк должны подготовить список банков, чтобы получить одобрение Кремля.
Этот указ является серьезным ударом, поскольку он не позволяет иностранным инвесторам продавать свои доли почти во всех крупных финансовых и энергетических проектах, включая нефтегазовый проект «Сахалин-1».
В четверг российская государственная нефтяная компания «Роснефть» обвинила американского гиганта ExxonMobil в снижении добычи на нефтяных месторождениях «Сахалин-1» после того, как компания объявила о передаче своей 30-процентной доли «третьей стороне».
В «Роснефти» отмечают, что с 6 мая ни один танкер с нефтью не покидал порт Де-Кастри морских нефтяных проектов на Дальнем Востоке.
Она добавила, что в последние несколько месяцев «Сахалин-1» почти не добывает нефть.
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Даже за последний месяц Москва ужесточила контроль над поставками газа в Европу, и многие опасаются, что к этой зиме он полностью прекратится.
Ранее в этом году Путин издал указ, обязывающий «недружественные» страны платить за газ в рублях, установленных российским банком.
В настоящее время Россия прекратила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию, Данию и Нидерланды за отказ платить в рублях.
Недавно Россия отключила Латвию от своих поставок якобы за нарушение контракта с российским газовым гигантом «Газпром».
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