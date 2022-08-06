ЕС вводит санкции на фоне того, что Путин держит западные компании в заложниках в российских нефтяных проектах | наука | Новости

С тех пор, как 24 февраля Владимир Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину, западные державы, включая Великобританию, США и Европейский союз, объединили свои усилия, чтобы ввести жесткие санкции против Москвы. Но теперь Кремль усилил противостояние, запретив инвесторам из так называемых недружественных стран продавать акции крупных энергетических проектов и банков до конца года.

Путин отреагировал на санкции, введенные западными странами и их союзниками, такими как Япония, установив барьеры для западных компаний, пытающихся покинуть Россию, а в некоторых случаях даже конфисковав их активы.

Вчера российский президент подписал и опубликовал указ, немедленно запрещающий инвесторам из стран, поддерживающих санкции против России, продавать свои активы в различных партнерствах.

Это соглашения о разделе продукции (СРП), банки, стратегические организации, компании, производящие энергетическое оборудование, а также в других проектах, от добычи нефти и газа до угля и никеля.

Согласно указу, Путин может разрешить осуществление некоторых сделок по выходу, выдав специальный отказ, а правительство и центральный банк должны подготовить список банков, чтобы получить одобрение Кремля.