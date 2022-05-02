ЕС в смятении, поскольку Орбан поддерживает вето Путина на запрет энергетики «Мы никогда не поддержим» | наука | Новости

Высокопоставленные чиновники Венгрии предупредили, что Будапешт готов блокировать любые попытки Евросоюза ввести санкции против российской нефтяной отрасли. В то время как блок готовится объявить о шестом пакете санкций против президента России Владимира Путина, Венгрия предупредила, что, если эти меры помешают Будапешту импортировать энергоносители, страна будет готова наложить на них вето.

По данным Politico, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается предложить план поэтапного отказа от российской нефти к концу года. Согласно источникам, блок не будет вводить немедленное эмбарго на российскую нефть, а скорее сформирует план поэтапного отказа от импорта нефти из Москвы к концу года. Опасаясь возмездия Путина в виде газового эмбарго на Европу, ЕС до сих пор не хотел наказывать российский энергетический сектор. В частности, Венгрия сильно зависит от российского ископаемого топлива, поэтому она была одним из самых ярых критиков антипутинских санкций.

Став премьер-министром, венгр Виктор Орбан неоднократно конфликтовал с институтами ЕС, а также устанавливал тесные отношения с г-ном Путиным. Правительство Орбана предупредило, что эмбарго на российскую нефть и газ нанесет серьезный ущерб венгерской экономике. Министр кабинета министров Венгрии Гиргили Голиас заявил HirTV в воскресенье: «Поскольку такие решения требуют единогласия, комитету не имеет смысла предлагать санкции, касающиеся природного газа и сырой нефти, которые ограничивали бы закупки Венгрии. «Мы ясно дали понять, что никогда не будем делать резервную копию». ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Путин нанес удар молотом, поскольку ЕС готовится к российскому нефтяному эмбарго и наносит ущерб…

Запрет на экспорт нефти и газа для Путина станет сокрушительным ударом, поскольку доходы от энергетической отрасли составят около 40 процентов российского бюджета в 2021 году. READ Прогрессивный грузовой корабль переведен в новый модуль на Международной космической станции - Spaceflight Now Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), с начала войны 24 февраля Москва заработала более 63 миллиардов евро (52,8 миллиарда фунтов стерлингов) на экспорте нефти, газа и угля. Говорят, что во избежание блокировки Венгрией каких-либо действий против Путина Комиссия ЕС предложит включить какие-то исключения или переходные меры для Венгрии и Словакии. Чиновник сообщил агентству Рейтер, что для сохранения союза 27 стран Комиссия ЕС может предложить Словакии и Венгрии «исключение или длительный переходный период». не пропусти: