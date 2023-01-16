ЕС испытывает искушение покупать российское топливо через лазейку в санкциях, несмотря на неизбежный запрет. Наука | Новости

Продажа российского биодизеля должна быть запрещена в течение нескольких недель, поскольку Европа и ее союзники пытаются сокрушить энергетическую империю президента Владимира Путина. Но ЕС все еще может вернуть российского поставщика энергоносителей в блок с помощью альтернативных поставщиков, таких как Индия. 5 февраля Европейский союз и Большая семерка крупных промышленно развитых стран и их союзники будут добиваться ограничения цен на экспорт российской нефти в рамках последнего раунда санкций против России в связи с жестоким вторжением в соседнюю страну, Украину.

Евросоюз также собирается запретить почти весь импорт российских нефтепродуктов. Но, по мнению рыночных аналитиков, ограничение и запрет на рафинированное топливо, особенно на дизельное топливо — жизненно важное топливо для автотранспорта, поездов и грузовых перевозок — скорее всего, приведет к резкому росту цен. Чтобы избежать потенциальной нехватки поставок и, следовательно, повышения цен, ЕС в настоящее время стремится обеспечить альтернативные поставки, прежде чем применять эту меру. Это потому что Россия Ранее это был крупнейший внешний поставщик топлива в Европе. Украина война. Даже в разгар конфликта заказы на дизель от блока продолжали поступать, наполняя кремлевскую казну наличными. В результате ожидается, что санкции приведут к значительному перенаправлению мировых потоков дизельного топлива с помощью РоссияНовые закупки сырой нефти, которые подпитывают поставки в Европу. В прошлом месяце европейские страны импортировали огромное количество дизельного топлива до введения нефтяного эмбарго. Фактически анализ рыночных данных Refinitiv выявил приток в блоке в размере 8,2 млн тонн.

Однако этого может быть недостаточно для удовлетворения потребности ЕС в импорте дизельного топлива примерно в 600 000 баррелей в день. в то время как, Россия Ему также необходимо найти новых покупателей для этих поставок. READ К сожалению, российский космонавт все еще запланирован на запуск с космонавтами НАСА. Бочки тоже пришлось бы хранить, иначе пришлось бы сокращать производство на своих нефтеперерабатывающих заводах. Но вы изолируете это наказание Россия? Аналитики так не считают, поскольку считают, что блок косвенно в конечном итоге будет покупать российскую нефть, которая продавалась в такие страны, как Индия. Отличие в том, что она не попадет на блок в виде сырой нефти. В качестве альтернативы сырая нефть может быть переработана в дизельное топливо на индийских заводах. Тогда нет никаких правил, запрещающих европейским компаниям покупать этот тип дизельного топлива, сообщает Bloomberg. Аналитики говорят, что произойдет «значительное отвлечение» потоков дизельного топлива, поскольку блок ускоряется, чтобы справиться с «огромной» проблемой снижения цен на российскую нефть. «Потери российских баррелей огромны, и их замена будет огромной логистической проблемой», — сказал Bloomberg Кешав Лохиа, основатель консалтинговой фирмы Oilytics. Подробнее: Британцы нашли египетскую гробницу царственной женщины, относящуюся ко временам Нефертити

Радж Раджендран, главный аналитик Refinitiv, сказал Politico: «Европа закупила огромное количество дизельного топлива, чтобы создать запасы в качестве подстраховки, которая дает некоторую уверенность, чтобы пережить эту зиму. Нынешняя более теплая погода также снижает спрос на мазут». Есть и другие варианты блока, не требующие выкупа российской нефти через санкционную лазейку. Клаудио Галлимберти из компании Rystad, занимающейся исследованиями в области энергетики, утверждает, что и Кувейт, и Саудовская Аравия, вероятно, станут доминирующими альтернативными экспортерами и, как ожидается, заменят по крайней мере часть поставок дизельного топлива из России, как только эмбарго вступит в силу.