ЕС направит в Молдову миссию для противодействия угрозам России — ПОЛИТИКО

После серии сообщений о том, что Кремль работает над дестабилизацией бывшей советской республики, официальные лица подтвердили, что ЕС направит в Молдову гражданскую миссию, чтобы помочь этой восточноевропейской стране бороться с угрозами из-за рубежа.

В заявлении, опубликованном в понедельник, главный дипломат лагеря Джозеф Боррелл, сказал В рамках Общей политики безопасности и обороны «Увеличить поддержку Молдове» [to] Защищать свою безопасность, территориальную целостность и суверенитет от России.

Официальные лица подтвердили, что миссия будет сосредоточена на «борьбе с гибридными угрозами, включая кризисное управление и кибербезопасность, а также на противодействии манипулированию и перехвату иностранной информации».

В феврале президент соседней Украины Владимир Зеленский заявил, что киевские спецслужбы перехватили планы России «сломать молдавскую демократию и установить контроль над Молдовой». Лидер страны, выступающий за ЕС, президент Майя Санду позже обвинила программу в «подрывных и прошедших военную подготовку лицах, маскирующихся под гражданских лиц для совершения насильственных действий, нападений на правительственные здания и захвата заложников».

По словам Влада Лупана, бывшего посла в Молдове и профессора Нью-Йоркского университета, шаг Брюсселя был предпринят «после многих сигналов о том, что Молдова не может справиться с российскими мерами влияния в одиночку». Он сказал POLITICO, что теперь работа должна быть сосредоточена на разъяснении того, «почему верховенство права и демократия в ЕС приносят людям уважение и процветание по сравнению с российской авторитарной моделью».

Молдова, в которой проживает всего 2,6 миллиона человек, на протяжении десятилетий была одним из ближайших союзников Москвы, и сейчас в отколовшемся Приднестровье размещены 1500 российских военнослужащих. Санду, избранный в 2020 году, неоднократно осуждал Кремль за его вторжение в Украину и призывал к выводу его войск из его страны. В июне прошлого года лидеры ЕС объявили, что Молдова и Украина получат статус кандидатов, начав процесс вступления в ЕС.

Однако Москва по-прежнему сохраняет значительную власть в стране, управляя многими популярными русскоязычными государственными СМИ и поставляя почти весь природный газ. Молдова, одна из беднейших стран континента, обратилась к Брюсселю за поддержкой в ​​диверсификации своих поставок после того, как российский энергетический гигант «Газпром» объявил в прошлом году, что поднимет цены и перекроет трубопроводы, если прошлые долги не будут полностью выплачены.