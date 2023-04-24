ЕС направляет миссию в Молдову для противодействия российским угрозам | The Guardian Новости Нигерии

В понедельник страны ЕС договорились направить в Молдову гражданскую миссию, чтобы помочь улучшить ее способность противостоять дестабилизирующим усилиям России.
Проевропейская Молдова, граничащая с Украиной, неоднократно обвиняла Москву в заговоре с целью свержения ее правительства диверсантами, маскирующимися под антиправительственных демонстрантов. Россия отрицает это обвинение.
«Одна из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконной оккупации Россией Украины, мы наблюдаем усиление и продолжение усилий России по дестабилизации Молдовы с помощью гибридных операций», — заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеф Боррелл.
«Развертывание этой новой миссии является еще одним важным политическим признаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах».
По словам европейского дипломата, миссия, в состав которой войдут около 40 экспертов из стран ЕС, будет отправлена в Молдову к маю.
В состав миссии, первоначальный мандат которой рассчитан на два года, войдут эксперты по кибербезопасности и кризисным ситуациям, которые помогут Молдове подготовиться к отражению возможного вмешательства России.
Украина вступила в ЕС по собственной инициативе, тогда же, когда в прошлом году бывшая советская Молдова подала заявку на вступление в ЕС.
ЕС также намерен ввести санкции в отношении молдавских олигархов, которых прозападные официальные лица обвиняют в том, что они помогают Москве дестабилизировать ситуацию в стране.
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