ЕС не должен быть «супермаркетом» для богатых россиян

(Рейтер) — Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выступил с новым призывом к странам Европейского Союза запретить въездные визы гражданам России, чтобы союз не превратился в открытый «супермаркет» для всех, у кого есть средства для въезда.

Зеленский сказал, что его предложение не относится к россиянам, которым нужна помощь, чтобы рисковать своей свободой или жизнью, сопротивляясь политике лидера Кремля Владимира Путина.

«Должны быть гарантии, что российские убийцы или пособники государственного терроризма не воспользуются шенгенскими визами», — сказал Зеленский в вечернем выступлении, имея в виду визы, которые дают их владельцу доступ в безграничную Шенгенскую зону, которая простирается на многие страны ЕС.

«Во-вторых, мы не должны ликвидировать саму идею Европы — наши общеевропейские ценности. Так что Европа не должна превратиться в супермаркет, где не важно, кто ходит и где главное, чтобы люди платили только за свои товары».

Зеленский впервые призвал к запрету на выдачу виз в интервью The Washington Post на этой неделе, заявив, что россияне должны жить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию.

Обращение Зеленского пока не получило поддержки крупных игроков Евросоюза. Но он сказал, что его успокоила поддержка, оказанная бывшими советскими странами Балтии и Чехией, нынешним главой Европейского Союза. Финляндия также поддержала эту идею.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на этой неделе осудил обращение Зеленского, заявив, что «любая попытка изолировать россиян или Россию — это бесперспективный процесс».

(Отчетность Рональда Попески; редактирование Дэвида Люнгрена и Сандры Малер)