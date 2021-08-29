Международный совет по океанографии (ICES) забил тревогу, объявив, что запасы Арктического кодекса, известные как Полярный кодекс, резко сократились быстрее, чем ожидалось ранее. Чтобы избежать дальнейшей опасности для полярного форта, ученые предполагают, что к 2022 году вылов арктического плащаница должен быть сокращен как минимум на 43 процента. Совет Европы Говорится в заявлении.

Однако Европейская комиссия заявляет, что вопреки рекомендациям Норвегии и России принимаются решения, которые приведут к устойчивому рыболовству в заповедниках.

Обе страны планируют одновременно сократить вылов арктической лески на 20%, что составляет менее 50% научных рекомендаций, заявляет ЕС. В результате эти страны совместно отклонились от политики максимального устойчивого вылова (MSY), которая относится к максимальному годовому улову, который может поддерживаться в течение долгого времени, без стремления к сотрудничеству с какими-либо стабильными партнерами.

Что еще хуже, в период с 2017 по 2020 годы как Норвегия, так и Россия будут продолжать устанавливать более высокие квоты на вылов рыбы, игнорируя ограничения на вылов, указанные в двустороннем плане управления, заявляет Европейская комиссия.

Фотография: “ Atle Stallion ”

Эти недавние события побудили рыбаков ЕС призвать к дискриминационному обращению с ними, потому что они считают, что Норвегия пренебрегает своими правами, что позволяет отечественным и российским рыбакам ловить рыбу в больших количествах из запасов Арктического кодекса.

В отличие от недавних усилий Норвегии по совершенствованию устойчивого рыболовства, Европейский союз (ЕС) заявляет, что гарантирует устойчивое рыболовство во всех водах за пределами своих судов. В рамках своей устойчивой повестки дня ЕС разработал планы управления рыболовством (MAP) во всех своих северных морях и стремился включить все страны, не входящие в ЕС, в устойчивое управление рыболовством.

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Политика Норвегии и ЕС в области рыболовства ЕС официально призвал Норвегию и Россию изменить курс своей политики в области рыболовства. А Статья Опубликованный на прошлой неделе документ ЕС призвал Норвегию и Россию к сотрудничеству (вместе со всеми другими соответствующими сторонами) для достижения конечной цели – согласования устойчивого и справедливого управления Арктическим кодексом.

Это не первый раз, когда Норвегия решается окунуться в горячие воды из-за своей длительной рыболовной политики. В конце июля напряженность между ЕС и Норвегией обострилась, поскольку было объявлено, что норвежский флот выделил 80 процентов своих ресурсов в районе Свальбарда. Ежедневная рыбалка В отчете ЕС предупредили, что норвежская интервенция вызовет враждебную реакцию.

Считалось, что Норвегия нарушила свои суверенные права по морскому праву после того, как Европейский Союз выделил им 28 431 тонну в районе Шпицбергена.