ЕС объявляет о новых экологических предложениях, чтобы конкурировать с IRA Байдена

ДАВОС, Швейцария. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что ее фонд работает над новым законом, касающимся «зеленой» промышленности в регионе, в надежде сделать Европу домом для чистых технологий и инноваций.

«Мы собираемся представить новый Закон о чистой промышленности… Цель состоит в том, чтобы сосредоточить инвестиции на стратегических проектах по всей цепочке поставок. В частности, мы рассмотрим, как упростить и ускорить авторизацию новых производственных площадок с использованием чистых технологий», — заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Нам необходимо создать нормативную среду, которая позволит нам быстро масштабироваться и создать условия для секторов, критически важных для достижения нулевого уровня выбросов. Это включает в себя ветер, тепловые насосы, солнечную энергию, чистый водород, хранение и многое другое».

Это заявление было сделано всего через несколько месяцев после того, как в США был принят собственный Закон о снижении инфляции. Широкомасштабное законодательство США, одобренное американскими законодателями в августе прошлого года, включает Рекордные 369 миллиардов долларов на климатическую и энергетическую политику, вызвал гневную реакцию среди 27 стран Европейского Союза. Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, ранее заявила, что «Серьезные опасения» Об оформлении материального поощрения в упаковке.

Евросоюз и США уже несколько месяцев расходятся во мнениях из-за решения Вашингтона предоставить налоговые льготы гражданам, покупающим электромобили, произведенные в Северной Америке. Это представляет угрозу для инвестиций в Европе и побудило европейские компании рассмотреть возможность переселения в Соединенные Штаты.

В конце декабря Казначейство США выпустило руководство, которое позволит компаниям из ЕС воспользоваться определенными кредитами без необходимости менять свои бизнес-модели. Тем не менее, другие руководящие принципы все еще находятся на рассмотрении в отношении того, как имплементировать законодательство.

«ЕС продолжает добиваться аналогичного и недискриминационного отношения к производителям экологически чистых автомобилей в ЕС в соответствии с Законом о контроле над инфляцией в отношении кредитов на чистые автомобили. Эта схема остается источником беспокойства для ЕС, поскольку содержит дискриминационные положения», — говорится в сообщении Европейской комиссии. утверждение. Заявление в конце декабря.