ЕС объявляет о новых экологических предложениях, чтобы конкурировать с IRA Байдена

Урсула фон дер Ляйен, президент Комиссии Европейского союза, выступила на Всемирном экономическом форуме.
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ДАВОС, Швейцария. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что ее фонд работает над новым законом, касающимся «зеленой» промышленности в регионе, в надежде сделать Европу домом для чистых технологий и инноваций.
«Мы собираемся представить новый Закон о чистой промышленности… Цель состоит в том, чтобы сосредоточить инвестиции на стратегических проектах по всей цепочке поставок. В частности, мы рассмотрим, как упростить и ускорить авторизацию новых производственных площадок с использованием чистых технологий», — заявила она на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Нам необходимо создать нормативную среду, которая позволит нам быстро масштабироваться и создать условия для секторов, критически важных для достижения нулевого уровня выбросов. Это включает в себя ветер, тепловые насосы, солнечную энергию, чистый водород, хранение и многое другое».
Это заявление было сделано всего через несколько месяцев после того, как в США был принят собственный Закон о снижении инфляции. Широкомасштабное законодательство США, одобренное американскими законодателями в августе прошлого года, включает Рекордные 369 миллиардов долларов на климатическую и энергетическую политику, вызвал гневную реакцию среди 27 стран Европейского Союза. Европейская комиссия, исполнительный орган Европейского Союза, ранее заявила, что «Серьезные опасения» Об оформлении материального поощрения в упаковке.
Евросоюз и США уже несколько месяцев расходятся во мнениях из-за решения Вашингтона предоставить налоговые льготы гражданам, покупающим электромобили, произведенные в Северной Америке. Это представляет угрозу для инвестиций в Европе и побудило европейские компании рассмотреть возможность переселения в Соединенные Штаты.
В конце декабря Казначейство США выпустило руководство, которое позволит компаниям из ЕС воспользоваться определенными кредитами без необходимости менять свои бизнес-модели. Тем не менее, другие руководящие принципы все еще находятся на рассмотрении в отношении того, как имплементировать законодательство.
«ЕС продолжает добиваться аналогичного и недискриминационного отношения к производителям экологически чистых автомобилей в ЕС в соответствии с Законом о контроле над инфляцией в отношении кредитов на чистые автомобили. Эта схема остается источником беспокойства для ЕС, поскольку содержит дискриминационные положения», — говорится в сообщении Европейской комиссии. утверждение. Заявление в конце декабря.
Официальные лица США, включая президента Джо БайденИх обвинили в протекционизме. «Я уверен, что мы сможем устранить некоторые из существующих разногласий», — сказал Байден, выступая вместе со своим французским коллегой в декабре.
Еще в октябре министр финансов США Джанет Йеллен Я признаю это Большие изменения Для законодательства вряд ли.
Пока продолжаются переговоры с Соединенными Штатами, фон дер Ляйен хочет сократить бюрократическую волокиту в Европе и нарастить зеленые инвестиции.
«Мы создадим Европейский суверенный фонд в рамках нашего среднесрочного обзора бюджета в конце этого года. Это обеспечит структурное решение для увеличения ресурсов, доступных для исследований, инноваций и ключевых стратегических промышленных проектов, чтобы достичь нуля. Но поскольку это Это займет некоторое время, мы будем рассматривать поэтапное решение для оказания оперативной и адресной поддержки там, где она нужнее всего».
Выступая перед CNBC ранее на этой неделе, Премьер-министр Испании Педро Санчес Он также сказал, что Европа должна учиться у Соединенных Штатов, когда речь идет о поддержке своей «зеленой» промышленности.
«Нам нужно исправить некоторые внутренние аспекты нашей промышленной политики, такие как государственная помощь, сократить бюрократию и попытаться дать понять промышленности по всему миру, что Европа и, конечно же, Испания — это хорошее место для размещения», — сказал Санчес. Си-Эн-Би-Си. .
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