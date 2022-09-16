ЕС погружается в хаос, поскольку Макрон отвергает планы VDL по освобождению от энергетической хватки Путина | наука | Новости

После российского вторжения в Украину Европейский Союз стремился покончить со своей зависимостью от экспорта энергоносителей из России. Президент России Владимир Путин постепенно оказывает давление на поставки газа в Европу, чтобы оказать давление на блок. Однако меры по прекращению зависимости Европы при одновременном снижении оптовых цен на газ не сработали так, как хотелось бы президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, поскольку блок пришел в замешательство из-за своих планов.

Блоку уже пришлось изменить свои планы по ограничению цен на российский газ после того, как Путин пригрозил перекрыть все потоки газа в Европу, если они это сделают. Вместо этого конгломерат сосредоточил свои усилия на решении проблемы огромных прибылей, получаемых нефтегазовыми компаниями, путем введения налога на непредвиденные расходы на полученную «сверхприбыль» и разрыва связи между природным газом и электричеством. Один из других планов г-жи фон дер Ляйен включает строительство крупных взаимосвязанных трубопроводов по всей Европе, соединяющих север и юг континента, а также возможность транспортировки зеленого водорода в будущее. Если бы такой проект был реализован, то зеленый водород, вырабатываемый крупными солнечными и ветряными электростанциями в Испании и Португалии, можно было бы транспортировать в такие энергоемкие страны, как Германия.

Тем не менее, Франция нарушила эти планы, выступив против трубопровода, как сообщается, желая продать свой атомный водород Германии, сообщили Politico высокопоставленные чиновники. Ранее в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что не будет возобновлять планы по строительству газопровода MidCat между Францией и Испанией, несмотря на призывы сделать это со стороны Испании, Португалии и Германии. Он указал, что проект «не решит европейскую газовую проблему. Это неправильно, это фактически неправильно», с добавлением «Я готов услышать, как мои коллеги приведут мне другие факты, которые убедят меня в обратном». READ Задержание Бритни Гренье в России продлили на месяц Этот трубопровод, запущенный в 2013 году при предшественнике Макрона Франсуа Олланде при поддержке Комиссии Европейского союза, должен был стать крупным энергетическим мостом между Пиренейским полуостровом и остальной частью континента. Подробнее: Путин вручил новый спасательный круг, поскольку союзник готовится купить «более дешевое дизельное топливо»

Однако Франция отменила эти планы в 2019 году после изучения затрат, и Макрон сказал: «Четкого требования нет». В августе министр окружающей среды Испании Тереза ​​Рибера одобрила проект, заявив, что работа над проектом MidCat на испанской стороне может быть завершена «в течение восьми-девяти месяцев». Однако Макрон ответил, что «работа будет непростой, потому что существует много оппозиции, особенно оппозиции со стороны окружающей среды». Он также отверг идею о том, что трубопроводы могут транспортировать водород в будущем, заявив: «Все эксперты говорят мне, что ошибочно полагать, что сегодняшний газопровод будет транспортировать водород завтра».

По словам дипломатов ЕС, план по ограничению цен на российский газ был весьма спорной мерой, когда г-жа фон дер Ляйен впервые объявила об этой мере, которая направлена ​​в первую очередь на финансовое наказание Путина за войну в Украине. Дипломат ЕС отметил, что у государств-членов «очень противоречивые мнения», а один дипломат ЕС отметил, что они «скептически» относятся к этой идее. Между тем Венгрия, ближайший союзник России в Европейском союзе, выступает против этого плана и поддерживается Словакией и как минимум двумя другими странами. Несколько стран ЕС, сильно зависящих от российского газа, выступили против этого шага, опасаясь, что Владимир Путин может в ответ полностью перекрыть подачу газа в Европу, что приведет к холодной зиме.