БРЮССЕЛЬ, 21 фев (Рейтер) — Правительства ЕС надеются достичь соглашения в среду, если они смогут преодолеть разногласия по поводу запрета на импорт российского каучука и алмазов, поскольку Европейский союз приближается к 10-му раунду санкций против России из-за ее агрессии в Украине. . Об этом заявили дипломаты Евросоюза.

Он нацелен на россиян, причастных к незаконной депортации 6000 украинских детей.

Пакет стоимостью 11 миллиардов евро (11,70 миллиарда долларов) впервые запрещает весь экспорт семи иранским компаниям, которые, как считается, производят материалы, используемые Россией в войне.

«Сегодня мы обсуждали 10-й раунд санкций против России», — заявил посол Польши в ЕС Анджей Садош после переговоров в Брюсселе послов 27 правительств ЕС.

«Мы возобновим обсуждение завтра днем ​​в надежде, что сможем найти общий знаменатель», — сказал он.

фев. ЕС хочет подготовить пакет, включая обвиняемых в депортации детей, к годовщине вторжения 24.

«В планомерном похищении украинских детей замешаны не менее 34 российских компаний, в том числе российский детский омбудсмен», — сказал Садос.

Агентство ООН по делам беженцев сообщило в прошлом месяце, что детям выдают российские паспорта и отдают на усыновление.

В поддержанном США отчете за этот месяц говорится, что Россия удерживает не менее 6000 украинских детей в контролируемом Россией Крыму и на базах в России. Посольство России в Вашингтоне сообщает, что Россия приняла детей, вынужденных покинуть Украину.

В ответ УВКБ ООН МИД России обвинил своего лидера в хранении молчания, когда дети погибли в результате украинских обстрелов в Донбассе после того, как промосковские сепаратисты провозгласили независимость в 2014 году.

Алмазная торговля

Садос сказал, что был достигнут определенный прогресс в запрете на импорт бриллиантов и необработанных российских алмазов, поскольку Бельгия ослабила свою оппозицию, хотя это затрагивает крупнейший в Европе центр торговли алмазами в Антверпене.

Но он и другие дипломаты заявили, что алмазы вряд ли будут частью пакета, потому что такой шаг все равно необходимо будет согласовывать со странами G7, лидеры которых, вероятно, рассмотрят этот вопрос в заявлении в пятницу.

По словам дипломатов, введение санкций в отношении российской атомной отрасли и включение Росатома в санкционный список также не будут включены в пакет, поскольку ряд европейских стран, в том числе Франция, закупают у России уран для своих реакторов.

Но ЕС был близок к компромиссу по запрету российского синтетического каучука, несмотря на то, что Германия и Италия выступали против прямого запрета, а Польша и страны Балтии призывали к этому. Дипломаты сказали, что урегулирование может быть квотой, и переговоры были сосредоточены на том, сколько будет разрешено.

ЕС также запретит продажу России всех компонентов двойного назначения и электронных компонентов, используемых в российских системах вооружений, таких как беспилотники, ракеты и вертолеты — практически всего, что можно найти в российском оружии на украинских полях сражений.

ЕС, вероятно, сократит несколько российских банков, в том числе частный Альфа-банк, онлайн-банк Тинькофф и коммерческий кредитор Росбанк ROSB.MM.

ЕС, вероятно, запретит на своей территории арабский сервис Russia Today и запретит продажу в Россию электронных схем и компонентов, тепловизоров, радиоприемников и большегрузных транспортных средств, а также стали и алюминия, используемых в строительстве, и машин промышленного и строительного назначения.

(1 доллар = 0,9398 евро)

Отчет Яна Струпчевского; Монтаж Элисон Уильямс

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