ЕС предлагает платить за российский газ в евро, чтобы не нарушать санкции

Флаги Европейского союза развеваются перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия, 10 апреля 2019 г. REUTERS/Yves Hermann/File Photo

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Компании Европейского союза могут обойти требование России получать платежи за газ в рублях без нарушения санкций, если они будут платить в евро или долларах, а затем перейдут на российскую валюту, заявила Европейская комиссия в пятницу.

Компании также должны будут искать дополнительные условия по транзакциям, такие как заявление о том, что их договорные обязательства были выполнены после депонирования нероссийских монет.

Москва предупредила Европу, что рискует прекратить поставки газа, если не будет платить в рублях. В марте он издал указ, предлагающий покупателям энергии открывать счета в Газпромбанке для осуществления платежей в евро или долларах, которые затем будут конвертированы в рубли.

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Комиссия заявила, что компании должны продолжать платить в валюте, согласованной в их контрактах с «Газпромом», — 97% в евро или долларах.

«Компании с контрактами, предусматривающими платежи в евро или долларах, не должны отвечать на требования России. Это будет противоречить применимым санкциям», — заявил представитель комиссии.

В консультативном документе, разосланном государствам-членам в четверг, комиссия заявила, что предложение России рискует нарушить санкции ЕС, потому что фактическое завершение покупки после конвертации платежей в рубли будет передано в руки российских властей.

Однако комиссия заявила, что московский указ не обязательно препятствует процессу оплаты, который соответствует санкциям ЕС против России в связи с конфликтом на Украине.

Брюссель заявил в документе, что есть варианты, которые могут позволить компаниям продолжать платить за газ на законных основаниях.

«Компании ЕС могут требовать от своих российских контрагентов выполнения своих договорных обязательств так же, как они это делали до принятия указа, то есть путем внесения причитающейся суммы в евро или долларах», — говорится в документе.

Однако процедуры обеспечения освобождения от требований указа пока не ясны.

В документе говорилось, что перед осуществлением платежей операторы ЕС также могут сделать четкое заявление о том, что они считают свои договорные обязательства выполненными, когда они вносят евро или доллары в Газпромбанк — в отличие от того, что происходит позже, после конвертации платежа в рубли.

«Желательно получить подтверждение с российской стороны, что данная процедура возможна по правилам указа», — говорится в документе.

Совет комиссии не имеет обязательной юридической силы, но является попыткой направить дискуссию, поскольку государства-члены работают над определением того, как продолжать платить за российский газ.

В документе говорится, что режим санкций ЕС не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке или вести дела с банком, чтобы попытаться найти решение.

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(Отчетность Кейт Абнетт) Под редакцией Джона Чалмерса и Росса Рассела

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