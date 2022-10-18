ЕС предупреждает о дальнейших санкциях против Ирана в связи с предполагаемой доставкой дронов в Россию — EURACTIV.com

Государства-члены ЕС в понедельник (17 октября) выразили политическую поддержку новым санкциям против Ирана в связи с его военной поддержкой войны России на Украине, если будет доказано, что она велась с помощью беспилотников иранского производства.

Министры иностранных дел ЕС в Люксембурге достигли принципиального консенсуса относительно введения санкций против Тегерана, если он сможет предоставить веские доказательства того, что Москва поставила Шахеду 136 беспилотников-камикадзе.

По словам украинских официальных лиц, в последние недели Россия все чаще использовала иранские беспилотники для нанесения ударов по инфраструктуре по всей Украине. Иран заявляет, что не посылал в Россию дронов с момента вторжения Москвы в Украину, и Кремль никак не комментирует это.

«Мы очень внимательно следим за использованием дронов. Мы собираем доказательства и будем готовы действовать с теми инструментами, которые есть в нашем распоряжении», — заявил журналистам после министерской встречи главный дипломат ЕС Джозеф Боррель.

«Эти [sanctions] Процедуры должны быть основаны на доказательствах. Доказательства есть; Это было предоставлено соответствующей разведкой», — сказал Борель.

«Как только все доказательства будут доступны, а их уже много, я думаю, не будет проблем с будущими мерами, принимаемыми государствами-членами», — добавил он.

Министры нескольких государств-членов прямо обвинили использование беспилотников, призвав к дальнейшим действиям против Ирана из-за его «очевидной» причастности к войне.

Практически неповрежденные дроны, захваченные украинскими военными, показывают, что на самом деле это Shaheed-136 иранского производства.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что если вмешательство Тегерана в войну России против Украины будет доказано, дополнительные санкции ЕС в отношении Ирана не будут ограничиваться внесением определенных лиц в черный список.

Обе стороны ядерной сделки с Ираном 2015 года, Франция и Германия, заявили, что считают необходимым ввести новые ограничения на доставку дронами.

На прошлой неделе Париж заявил, что переброску дронов следует рассматривать как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, отменяющей санкции в отношении Тегерана в рамках ядерной сделки с Ираном.

Лидеры ЕС, собравшиеся позднее на этой неделе на очередной саммит в Брюсселе, могут договориться о принятии дополнительных мер.

Эти соображения являются последним признаком охлаждения отношений между европейскими столицами и Тегераном.

Большинство государств-членов выступают за возобновление ядерной сделки с Ираном 2015 года, переговоры по которой уже зашли в тупик более 18 месяцев.

Однако официальные лица США и ЕС менее осторожно относятся к наложению санкций, которые, по мнению некоторых наблюдателей, могут повлиять на эти переговоры.

Ограничения прав человека

Тем временем министры иностранных дел ЕС добавили 11 иранцев и четыре компании в список запрета на поездки и замораживания активов, включая главу иранской полиции нравов, полиции нравов страны.

Среди тех, кто попал под санкции, были министр информации Ирана, киберподразделение Революционной гвардии и подразделение национальной полиции в форме.

Министр иностранных дел Ирана в понедельник отреагировал на санкции Европейского союза в отношении прав человека в отношении Тегерана, назвав их «чрезмерными» и «непродуктивным актом просчета».

«Сегодня Европейский союз принял еще более экстравагантные санкции против иранского народа. Это дезорганизованный акт, основанный на широко распространенной дезинформации, просчетах. Нигде не допускаются беспорядки и вандализм, Иран не является исключением», — написал в Twitter Хосейн Амираптолахян.

[Edited by Alice Taylor]