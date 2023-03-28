ЕС стремится дать своим членам возможность блокировать импорт российского СПГ

(Блумберг) — Европейский Союз ищет способ предоставить государствам-членам возможность эффективно блокировать российские поставки СПГ без введения новых энергетических санкций.

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Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg News, министры энергетики блока готовятся одобрить предложение, которое даст правительствам стран-членов возможность временно запретить российским экспортерам предварительно бронировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок.

Хотя отдельным правительствам по-прежнему потребуются консультации, в том числе с другими странами ЕС и Европейской комиссией, для использования механизма, этот инструмент может продолжать сокращать поток энергетических продуктов из России.

Ожидается, что одобрение будет принято в рамках более широкой политической встречи министров во вторник в Брюсселе. Предложенный регламент еще должен быть одобрен Европарламентом, который выдвинул собственные решения по сокращению импорта российского газа. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша лидируют в борьбе за новые полномочия по запрету импорта для государств-членов.

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Этот шаг является частью усилий Европейского союза по отказу от российского газа после вторжения президента Владимира Путина в Украину. И хотя потоки природного газа по трубопроводам упали до рекордного уровня, поставки СПГ из Москвы резко выросли.

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Ранее в этом месяце глава ЕС по энергетике Кадре Симсон призвал прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после истечения срока действия существующих. Испания, крупнейший покупатель российского СПГ в Европейском союзе в этом году, попросила компании не подписываться на новые закупки из России.

На своей встрече министры энергетики также собираются подписать постановление, которое потребует, чтобы новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов после 2035 года, что фактически положит конец эре автомобилей внутреннего сгорания. Эта мера, являющаяся краеугольным камнем амбициозной «Зеленой сделки», должна быть одобрена после соглашения между Комиссией и Германией о положениях, которые оставят место для автомобилей, работающих только на так называемом электронном топливе после 2035 года.

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Ядерное противостояние

Также на повестке дня ассамблеи первое обсуждение министров по перестройке рынков электроэнергии в регионе и предложение Комиссии продлить цель добровольного сокращения спроса на газ на 15% еще на один год, чтобы облегчить давление на поставки следующей зимой. В настоящее время срок его действия истекает в конце месяца.

Ожидается, что переговоры будут особенно интенсивными по теме ядерной энергетики на фоне стремления Франции и стран-единомышленников получить кредит на технологию в рамках планов блока по увеличению доли возобновляемых источников энергии до 45% в энергетическом балансе к концу. из договора. Председательство Швеции готовится к тому, чтобы «неископаемые источники энергии» помогли внести свой вклад в достижение этих целей в преддверии переговоров с парламентом в среду, согласно последнему проекту предложения, с которым ознакомился Bloomberg.

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Франция, наряду с другими членами так называемого ядерного альянса, также потребует дополнительных инвестиций в небольшие модульные реакторы, современную ядерную технологию, которая позволяет создавать меньшие объекты, чем те, которые в настоящее время эксплуатируются.

Согласно проекту письма, с которым ознакомился Bloomberg, «ядерная энергетика будет способствовать созданию углеродно-нейтрального энергетического баланса, продвигая амбициозные климатические цели и важную цель поддержания конкурентоспособности промышленности ЕС». ЕС должен «принять срочные меры, чтобы не остаться позади в получении выгод от разработки, коммерциализации и распространения технологии ММР».