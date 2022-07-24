ЕС стремится заменить российский газ нигерийскими поставками

ЕС надеется заменить российский газ нигерийскими поставками

Мэтью Болдуин, заместитель генерального директора департамента энергетики Еврокомиссии, заявил в субботу, что Евросоюз ищет дополнительные поставки газа из Нигерии, поскольку блок готовится к возможному сокращению поставок из России.

Болдуин выступал в Нигерии, где на этой неделе провел встречи с официальными лицами крупнейшего производителя нефти в Африке.

Ему сказали, что Нигерия улучшает безопасность в дельте Нигера и планирует после августа вновь открыть трубопровод через Нигер, что приведет к увеличению экспорта газа в Европу.

Болдуин сообщил агентству Reuters по телефону, что Европейский Союз импортирует 14 процентов от общего объема поставок СПГ из Нигерии, и есть потенциал удвоить эту цифру.

Добыча нефти и газа в Нигерии сдерживается кражами и саботажем трубопроводов, в результате чего нигерийский завод по производству СПГ на острове Бонни работает на 60 процентов.

«Если мы сможем получить более 80%, в этот момент может быть дополнительный СПГ, который может быть доступен для спотовых товаров, поступающих в Европу», — сказал Болдуин.

Они (нигерийские официальные лица): приходите и поговорите с нами снова в конце августа, потому что мы верим, что сможем добиться реального прогресса в этом».

Нигерия NLG принадлежит государственной нефтяной компании NNPC Ltd, Shell, TotalEnergies и Eni.

Европейская комиссия заявила в среду, что страны-члены ЕС должны сократить использование газа на 15 процентов с августа по март. Цель сначала будет добровольной, но станет обязательной, если комиссия объявит чрезвычайное положение.

В прошлом году Нигерия экспортировала в Европейский союз 23 миллиарда кубометров газа, но с годами это число сокращается. Болдуин сообщил, что в 2018 году блок закупил 36 млрд кубометров СПГ в Нигерии.