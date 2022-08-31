ЕС ужесточает правила поездок для россиян, но не запрещает визы

Прага (АФП). Страны Европейского Союза в среду договорились затруднить въезд граждан России в блок из 27 стран, но не смогли достичь консенсуса по полному запрету туризма в ответ на войну России с Украиной. .

На переговорах в Чехии министры иностранных дел Евросоюза отчаянно пытались продемонстрировать единство и наказать президента Владимира Путина за развязывание войны более полугода назад. Однако они не смогли урегулировать споры о том, должны ли российские граждане, некоторые из которых могут выступать против вторжения, платить за это.

Теперь планируется сделать получение краткосрочных виз для въезда в европейскую зону без паспортного режима — территорию из 26 стран, в которую входит большинство членов ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия — более трудоемкими и дорогими для граждан России. Швейцария известна как Шенгенская зона.

Этот шаг будет сделан путем замораживания соглашения 2007 года об облегчении поездок между Россией и Европой. Европейский Союз ужесточил визовые ограничения для российских чиновников и бизнесменов в рамках соглашения в мае.

Выступая после председательства на встрече в столице Чехии Праге, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что с середины июля в Европу прибывает все больше россиян, некоторые из них «для отдыха и покупок, как если бы Украина не начинала войну». «.

По его словам, это «стало угрозой безопасности» для европейских стран, граничащих с Россией.

Боррелл сказал, что, по его мнению, дополнительные задержки приведут к выдаче меньшего количества виз.

Студенты, журналисты и те, кто опасается за свою безопасность в России, по-прежнему смогут получить визы. Этот шаг не окажет немедленного влияния на 12 миллионов виз, уже выданных гражданам России, но официальные лица ЕС рассмотрят, что можно сделать, чтобы их заморозить.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот шаг «полумерой». Он сказал, что визы должны выдаваться россиянам только по гуманитарным соображениям или для помощи тем, кто явно выступает против путинской войны.

«Эра мира в Европе закончилась, как и эпоха полумер. Именно полумеры привели к масштабному завоеванию», — сказал он после встречи. «Если бы мне пришлось выбирать между половинной шкалой и отсутствием шкалы, я бы предпочел не предпринимать никаких действий и продолжать обсуждение, пока не будет найдено надежное решение».

Были призывы из Польши и стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы, а также из Дании о более широком запрете на въезд российских туристов. Министры иностранных дел Эстонии и Латвии заявили, что могут ввести дополнительные визовые ограничения, сославшись на соображения национальной безопасности.

«Мы должны немедленно поднять цену путинскому режиму», — заявил журналистам министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнслоу. «Потеря времени оплачена кровью украинцев».

Предполагается, что стандартные правила будут применяться в 26 странах, составляющих европейскую зону без паспортов, но Рейнсало сказал, что «наша национальная юрисдикция в соответствии с принципом национальной безопасности должна решать вопросы въезда на нашу территорию».

За прошедшие годы многие страны вновь ввели пограничный контроль из соображений безопасности в Шенгенской зоне, где европейцы и посетители могут свободно путешествовать без проверки личности.

Министр иностранных дел Финляндии, имеющей самую протяженную границу Евросоюза с Россией, подтвердил, что его страна с четверга сократит количество виз, выдаваемых российским гражданам, до 10% от нормы. Оформить разрешение на выезд они смогут только в четырех городах России.

«Важно показать, что в то время, когда страдают украинцы, нормальный туризм не должен продолжаться как обычно», — заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто. «Финляндия уже приняла наше решение об ограничении количества туристических виз. Мы надеемся, что весь Европейский союз примет аналогичные решения».

В преддверии переговоров в среду министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод выразил надежду на общую позицию Европейского союза, сославшись на тот факт, что большинство украинских мужчин не могут позволить себе роскошь выбирать, могут ли они покинуть свою раздираемую войной страну.

«Это должно иметь последствия на всех фронтах», — сказал Кофод. Мы хотим ограничить визы для российских туристов и послать четкий сигнал Путину и России, что то, что он делает в Украине, абсолютно неприемлемо. «

А вот европейские страны, далекие от границ России и Украины, неохотно идут далеко.

Министр иностранных дел Бельгии Хадж Лахбиб заявил, что важно избегать создания лоскутной системы, «где русские могли бы совершать покупки виз между странами ЕС».

«Очень важно нацеливаться на нужных людей — на тех, кто поддерживает эту несправедливую войну против Украины, а также на тех, кто пытается уклониться от введенных нами санкций.

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