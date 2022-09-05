ЕС усложняет посещение россиян, но не вводит полный запрет на выдачу виз

Ивана Куцова и Крис Лиакос, CNN

Евросоюз согласился сократить количество новых виз, доступных для граждан России, но остановился на достигнутом Полный запрет на поездки к блоку.

В среду министры иностранных дел Европейского союза приняли решение полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между Европейским союзом и Россия Россиянам предоставляется льготный режим при подаче заявления на визу в ЕС. Эта мера является частью широкого пакета санкций, которые блок ввел против России в связи с ее войной с Украиной.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции после встречи министров в Праге, что это решение «значительно сократит количество новых виз, выдаваемых государствами-членами ЕС», поскольку процесс станет более сложным и займет много времени.

Соглашение все еще должно быть одобрено всеми государствами-членами Европейского совета, органа Европейского союза, состоящего из глав государств и правительств.

Боррелл сказал, что эта мера была необходима, поскольку с середины июля произошло «значительное увеличение пересечения границы из России в соседние страны», что стало «угрозой безопасности для этих стран».

«Мы видели, как многие россияне путешествовали за развлечениями и покупками, как будто в Украине не бушует война», — сказал Боррелл. «Это не может продолжаться как обычно», — добавил он.

Визы уже были ограничены для некоторых категорий российских граждан, а также было отказано во въезде в блок нескольким российским чиновникам и видным деятелям, близким к Кремлю.

Соглашение о приостановке программы упрощения визового режима было компромиссом после Блок из 27 членов не смог представить Полный запрет на выдачу виз, предложенный некоторыми странами Восточной Европы, Балтии и Северной Европы. Чехия, Латвия и Финляндия уже приняли меры запретить россиянам ездить в Евросоюз, а Эстония запретила въезд в страну даже россиянам, у которых уже есть визы.

Но в записке, распространенной перед встречей, Франция Германия Он призвал не вносить далеко идущие изменения в визовую политику ЕС, «чтобы не допустить подпитки российского нарратива и создания непреднамеренных последствий вокруг флага и/или отчуждения будущих поколений».

«Понимая озабоченность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу жизненного опыта в демократиях», — говорится в меморандуме.

Выступая перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в среду, Боррелл сказал, что вопрос о запрете на выдачу виз был «наиболее важной конкретной темой на столе переговоров».

«Вопрос спокойно обсуждался на этой неделе», — сказал он, но добавил, что у государств-членов есть разные позиции по этому вопросу.

«Мы не можем казаться равнодушными к чему-то важному, а именно к отношениям между людьми между российским обществом и европейцами», — сказал Боррелл, добавив, что визовая политика ЕС «должна отражать это и продолжать позволять это». Контакты между людьми в Европейском Союзе с российскими гражданами, не связанными с правительством России.

В среду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере сообщил, что встретился с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра в Праге и поблагодарил его «за принципиальную позицию о необходимости ограничения поездок россиян в ЕС».

Но разногласия по этому вопросу после встречи остались.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Шиярто заявил в среду, что несколько государств-членов, включая его собственное, «подняли голос» против полного запрета на выдачу виз. Но Эстония заявила, что она и ее соседи рассмотрят возможность введения своих собственных ограничений.

В заявлении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу говорится, что он поддерживает прекращение действия соглашения об упрощении визового режима между Европейским союзом и Россией, но «одного этого будет недостаточно».

«Пока мы не придем к соглашению об ограничении въезда граждан России в Европейский союз, Эстония и другие страны, которые имеют общие границы с Россией и Беларусью, рассмотрят вопрос о запрете национальных виз или ограничении пересечения границы для граждан России, имеющих визы ЕС», — сказал Ренслоу. Заявление размещено на сайте Госдепартамента.

Москва уже заявила, что отреагирует, если Евросоюз решит запретить въездные визы гражданам России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что такой шаг будет «очень серьезным решением, которое может быть направлено против наших граждан».

«Такие решения не могут оставаться без ответа», — добавил он.

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Джеймс Фратер из CNN и Алекс Харди внесли свой вклад в эту статью.