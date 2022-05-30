ЕС 11 часов настаивал на согласовании нефтяных санкций против России

Флаги Европейского Союза развеваются перед штаб-квартирой Комиссии Европейского Союза в Брюсселе, Бельгия, 18 января 2018 года. REUTERS/Francois Lenoir/File Photo

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Высокопоставленные дипломаты Европейского союза встречаются в понедельник в последней отчаянной попытке договориться о российских санкциях на импорт нефти до того, как их лидеры встретятся позже в тот же день, чтобы избежать раскола по поводу реакции блока на решение ЕС. Война на Украине.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель выразил надежду перед двухдневным саммитом в Брюсселе, на котором 27 лидеров не добятся ощутимых результатов, если тупиковая ситуация вокруг нефтяного эмбарго сорвет более широкий пакет санкций.

«Думаю, сегодня днем ​​мы сможем представить соглашение главам государств-членов», — сказал Боррелл France Info.

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Послам в воскресенье не удалось согласовать предложение, согласно которому поставки российской нефти в страны Евросоюза по морю будут запрещены до конца этого года, но исключаются поставки нефти по трубопроводу, который снабжает Венгрию, Словакию и Чехию.

Лидеры Европейского Союза заявят о своей постоянной поддержке Украины, чтобы помочь ей отразить наступление России, и обсудят, как справиться с последствиями конфликта, в частности с ростом цен на энергоносители и надвигающимся кризисом с поставками продовольствия.

Однако переговоры будут омрачены их месячной борьбой за согласование шестого раунда санкций против Москвы.

«После нападения России на Украину мы увидели, что может произойти, когда Европа будет единой», — заявил в воскресенье министр экономики Германии Роберт Хабек. «Поскольку саммит ожидается завтра, будем надеяться, что он продолжится в том же духе. Но он уже снова начал рушиться и рушиться». Читать далее

Другие элементы последнего пакета санкций включают сокращение Сбербанка, крупнейшего банка России. (SBMX.ММ)системы обмена сообщениями SWIFT, запретил российским вещателям въезд в Европейский союз и пополнил список лиц, чьи активы были заморожены.

Ощутимым итогом саммита станет соглашение о пакете кредитов ЕС на сумму 9 миллиардов евро (9,7 миллиарда долларов) с небольшим грантовым компонентом для покрытия части процентов, чтобы Украина могла поддерживать работу своего правительства и платить зарплату примерно в два раза. месяцы.

Решение о том, как собрать средства, будет принято позже.

Согласно проекту итогов саммита, с которым ознакомился Reuters, лидеры также поддержат создание международного фонда для восстановления послевоенной Украины (детали будут определены позже) и решат юридически сложную проблему конфискации замороженных российских активов. Эта цель.

Лидеры обещают ускорить работу, чтобы помочь Украине транспортировать свое зерно из страны к глобальным покупателям по железной дороге и автомобильным транспортом, поскольку российский флот закрывает регулярные морские пути и предпринимает шаги, чтобы быстрее стать более независимым от российской энергии.

Проект показал, что лидеры будут изучать способы сдерживания роста цен на энергоносители, в том числе возможность установления временных пределов цен, сократить бюрократическую волокиту при развертывании возобновляемых источников энергии и инвестировать в соединение национальных электросетей через границы, чтобы лучше помогать друг другу.

(1 доллар = 0,9296 евро)

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