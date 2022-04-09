Еще больше людей бежали, поскольку Украина предупреждает об эскалации российских атак

Киев, Украина (AFP) – Эвакуация мирных жителей продвигается вперед на опустошенных боями участках восточной Украины. В субботу, на следующий день после ракетного обстрела, по меньшей мере 52 человека погибли и более 100 получили ранения на вокзале, поскольку тысячи людей потребовали уйти до ожидаемого нападения России.

После теракта в Краматорске многие европейские лидеры попытались проявить солидарность с Украиной. С визитом австрийского канцлера и премьер-министра Великобритании в Киеве — столице, которую России не удалось захватить И куда войска отступили несколько дней назад. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским с неожиданным визитом, в ходе которого он пообещал новую военную помощь, в том числе 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные комплексы.

Зеленский отметил растущую поддержку в интервью Associated Press. Но он выразил разочарование, когда его спросили, достаточно ли оружия и другого оборудования, полученного Украиной с Запада, чтобы изменить исход войны.

— Пока нет, — сказал он, переходя на английский для акцента. «Конечно, этого недостаточно».

Спустя более шести недель после того, как Россия впервые вторглась в Украину, она вывела свои войска из северной части страны, вокруг Киева, и переориентировала свои силы на Донбасс на востоке. Западные военные аналитики заявили, что под контролем России находится дуга территории на востоке Украины, от Харькова — второго по величине города Украины — на севере до Херсона на юге. Но украинские контратаки угрожают российскому контролю над Херсоном, по западным оценкам, а украинские силы отражают российские атаки в других местах Донбасса на юго-востоке.

Украинские власти призвали мирных жителей уйти в преддверии неизбежного и усиливающегося наступления российских войск на востоке. Поскольку в субботу из Краматорска не ходили поезда, жители в панике садились в автобусы или искали другие способы уехать, опасаясь безжалостных нападений и оккупации со стороны российских захватчиков, которые привели к нехватке продовольствия, сносу зданий и гибели других городов. В другом месте Украины.

«Это было ужасно, — сказал местный житель британскому Sky, вспоминая пятничное нападение на вокзал, — не дай Бог, нам придется пережить это снова. Нет, я этого не хочу».

В заявлении Украинской государственной железной дороги говорится, что жители Краматорска и других районов страны являются спорным Донбассом. Они могут сбежать через другие железнодорожные станции. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что на субботу запланировано 10 эвакуационных полос.

Зеленский назвал нападение на вокзал последним примером военных преступлений, совершенных российскими войсками, и сказал, что это должно побудить Запад сделать больше, чтобы помочь своей стране защитить себя.

Россия отрицала свою ответственность и обвинила украинских военных в стрельбе по станции, возложив вину за жертвы среди мирного населения на Москву. Представитель Минобороны России уточнил детали траектории полета ракеты и местонахождения украинских сил, чтобы усилить полемику.

Западные эксперты и украинские власти настаивали на том, что из оружия стреляла Россия. На остатках ракеты были начертаны слова «для детей» на русском языке. Формулировка, по-видимому, относится к отправке ракеты, чтобы отомстить за потерю или порабощение детей, хотя ее точное значение осталось неясным.

Западные эксперты опровергли утверждение официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что российские силы «не применяют» ракеты «Точка-У» типа тех, что поразили железнодорожный вокзал, расположенный на подконтрольной украинскому правительству территории в Донбассе.

Атака произошла в то время, когда украинские власти работали над выявлением жертв и документированием возможных военных преступлений, совершенных российскими солдатами на севере Украины. Мэр Бучи, города под Киевом, где есть вещественные доказательства убийств мирных жителей. Появился после того, как русские отошли, сказал, что поисковые группы все еще находили тела. расстрелянных с близкого расстояния людей в скверах, парках и городских скверах.

По данным украинской прокуратуры, в пятницу рабочие обнаружили 67 тел в братской могиле возле церкви. Россия ложно заявила Что сцены в Буче были постановочными.

Украинские власти и западные официальные лица неоднократно обвиняли российские силы в совершении зверств В войне, начавшейся русским вторжением 24 февраля. В субботу прокуратура заявила, что в общей сложности 176 детей были убиты и 324 ранены.

В разговоре с AP в хорошо охраняемом комплексе президентских резиденций в Киеве Зеленский сказал, что он привержен дипломатическим переговорам о прекращении войны, даже несмотря на то, что Россия «истязала» Украину. Он также признал, что мир вряд ли наступит быстро. В переговорах пока не участвовал президент России Владимир Путин или другие высокопоставленные чиновники.

«Мы должны сражаться, но мы боремся за жизнь. Нельзя сражаться за прах, когда нет ничего и нет людей. Вот почему важно остановить эту войну».

Украинские власти заявили, что ожидают обнаружить новые массовые убийства, когда доберутся до южного портового города Мариуполя. который также находится в Донбассе и подвергается месячной осаде и ожесточенным столкновениям.

Когда журналисты, которых в городе почти не было, начали возвращаться, на сцене появились новые кадры разрушений, вызванных авианалетом. Сообщается, что за последний месяц он убил сотни мирных жителей, которые искали убежища.

Военные аналитики уже несколько недель предсказывают, что России удастся захватить Мариуполь, но говорят, что украинские защитники все еще в бою. Расположение города на берегу Азовского моря имеет решающее значение для создания сухопутного моста из Крыма, который восемь лет назад Россия захватила у Украины.

Многие мирные жители, пытающиеся эвакуироваться, теперь привыкли жить в зоне боевых действий или рядом с ней, потому что поддерживаемые Москвой повстанцы с 2014 года сражаются с украинскими войсками на Донбассе, преимущественно русскоязычной промышленной зоне.

Украинские официальные лица почти ежедневно обращаются к западным державам с призывом направить больше оружия и еще больше наказать Россию санкциями. включая исключение российских банков из мировой финансовой системы и введение Евросоюзом полного запрета на российскую нефть и газ.

Убийство мирных жителей на вокзале вызвало новое выражение гнева со стороны западных лидеров и обещаний, что Россия столкнется с дальнейшими репрессиями. В субботу Министерство обороны России попыталось противостоять доминирующему международному нарративу, создав призрак Украины, установив фальшивые флаги и дезинформацию.

Пресс-секретарь министерства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские спецслужбы готовят «цинично организованную» медиа-операцию в Ирбине, еще одном городе под Киевом. Конашенков сказал, что план состоял в том, чтобы ложно продемонстрировать жертвы среди гражданского населения от рук русских и организовать убийство фальшивой группы российской разведки, которая должна была убить свидетелей. Претензии не могут быть проверены независимо.

Канцлер Австрии Карл Нахаммер заявил во время визита в Киев, что ожидает новых санкций Европейского Союза против России, но до сих пор защищал несогласие своей страны с сокращением поставок российского газа.

Канцлер сказал, что пакет санкций, принятый на этой неделе, «не будет последним», признав, что «пока люди умирают, каждого наказания недостаточно». Австрия нейтральна в военном отношении и не является членом НАТО.

Визит Джонсона состоялся на следующий день после того, как Великобритания обязалась предоставить Украине дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов (130 миллионов долларов) в виде высококачественной военной техники.

Джонсон также подтвердил дополнительную экономическую поддержку, обеспечив дополнительное кредитование Украины Всемирным банком на 500 миллионов долларов, в результате чего общая сумма британских гарантий по кредиту достигла 1 миллиарда долларов.

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Анна написала из Бучи, Украина. Роберт Бернс в Вашингтоне, Джилл Лоулесс и Даника Кирка в Лондоне, а также журналисты Associated Press со всего мира внесли свой вклад в этот отчет.

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