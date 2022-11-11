Молоток попал гвоздем в голову ГТ

Сегодня Министерство торговли США приняло решение о реклассификации России как страны с «нерыночной экономикой». Это еще один гвоздь в крышку гроба российской экономики.

Администрация Байдена отмечает, что коррумпированный режим правления президента Путина больше не имеет ничего общего с рыночной экономикой, и Россия будет облагаться гораздо более высокими импортными пошлинами в случае торговых мер США, то есть антидемпинговых пошлин. антидемпинговый обязанности В России они пока сконцентрированы в секторах, на долю которых приходится значительная часть (неэнергетических) поставок в США — металлы, полезные ископаемые, железо и сталь, химикаты.

В случае антидемпинга торговля определяет демпинговую маржу или степень, в которой продукт продается по цене ниже справедливой. Чтобы определить это, он использует цены в стране-экспортере в качестве критерия, если в этой стране рыночная экономика. Но если цены в этой стране-экспортере не фиксируются рыночными силами, торговля может свободно использовать цены из другой страны. Обычно это приводит к очень высокой демпинговой марже и очень высоким комиссиям.

Например, если в России гаджеты продаются по 10 долларов, а российские экспортеры продают или «утилизируют» эти гаджеты по 5 долларов в США, Министерство торговли использует эту информацию для оценки демпинговой маржи. Но если Россия считается страной с нерыночной экономикой, то в торговле могут использоваться цены, например, Германии или Франции, где такие вещи продаются по 20 долларов. В результате импорт американских гаджетов из России будет облагаться пошлиной в размере 400% вместо 100%. (Больше подробностей: «Понимание антидемпинговых и компенсационных расследованийАвторы: USITC, Гэри Хорлик и Шеннон Шуманн Статья — Товар при оценке справедливой стоимости.)

В марте президент Байден призвал отменить статус наибольшего благоприятствования России. Конгресс немедленно одобрил подавляющим большинством. Согласно правилам ВТО, импорт из страны со статусом НБН должен рассматриваться как все другие товары НБН (за исключением преференциального режима для партнеров по ЗСТ). Режим наибольшего благоприятствования является одним из основных принципов правил мировой торговли. Лишение России режима наибольшего благоприятствования привело к тому, что импорт из России стал объектом более высоких тарифов и торговых барьеров.

Санкции, введенные единым фронтом большинства богатых стран мира в ответ на вторжение в Украину, медленно душили российскую экономику. Энергетика является большим исключением, поскольку в этом году Россия изъяла более 300 миллиардов долларов из экспорта нефти и газа. Это число, вероятно, со временем уменьшится, поскольку Европа пытается сократить свои закупки в России. Но более высокие цены на энергоносители оказались благом для Москвы. Согласно сообщениям, доходы России от экспорта энергоносителей в этом году увеличились на 38%, по крайней мере, часть которых по-прежнему идет на финансирование войны в Украине.

Может прийти больше винтов. В прошлом месяце, когда министры и управляющие центральными банками прибыли в Вашингтон на ежегодные встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из Международного валютного фонда и Группы двадцати (G20). ): место на сходах пожарных».

Видимо пытается избежать конфронтации с США и их союзниками Россия в последнее время объявить Что Путин не приедет на предстоящий саммит G-20 на Бали (вместо него приедет «высокопоставленный чиновник»).

Все больше и больше ресурсов российской экономики — рабочей силы, капитала, талантов и даже государственных усилий и политики — направляются на войну. Это оставляет российской экономике меньше ресурсов для продуктивного использования и инвестирования. То, что остается для коммерческих целей, становится все более изолированным от мировой экономики.

Утечка мозгов россиян, бежавших из страны, представляла собой упадок человеческого капитала, и 300 000 недавно мобилизованных мужчин трудоспособного возраста были привлечены к участию в военных действиях. Эти 300 000 призывников составляют лишь небольшой процент от 75 миллионов работающих в экономике, но российская рабочая сила уже несколько лет сокращается.

Международный валютный фонд ожидает падения ВВП России в этом году на 7,6%. Экономический охват войны носит глобальный характер, и, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, война обойдется мировой экономике в 2,8 триллиона долларов.

Дополнительные экономические санкции, введенные Соединенными Штатами в связи с незаконной аннексией Кремлем четырех областей Украины, а также Соединенным Королевством в связи с «фиктивными» московскими референдумами в этих четырех оккупированных областях, показывают, что Запад не планирует отступить в ближайшее время.

Объявленный сегодня новый статус России как страны с нерыночной экономикой является еще одним шагом великой державы, который еще больше изолирует российские компании и работников от мировой экономики.