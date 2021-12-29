«Еще один иностранный агент»: российский суд постановил закрыть старейшую правозащитную организацию «Мемориал» в стране

Во вторник Верховный суд России постановил закрыть старейшую и наиболее известную правозащитную организацию страны — шаг, который вызвал большое общественное возмущение и стал последним шагом в многомесячной кампании против правозащитников, независимых СМИ и сторонников оппозиции. .
В прошлом месяце Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой отменить правовой статус «Мемориала», международной правозащитной организации, которая выделялась своими исследованиями политических репрессий в Советском Союзе и в настоящее время включает более 50 небольших групп в России и за рубежом.
Движение, а не отдельная организация, «Мемориал» в период с 1987 по 1990 год создал 23 филиала на территории бывшего Советского Союза, которые в конечном итоге выросли до нынешних размеров и насчитывают более 60 офисов за последние три десятилетия.
Лауреат Нобелевской премии мира 1975 года и защитник гражданских свобод Андрей Сахаров, также известный благодаря одноименной премии, присуждаемой Европейским парламентом тем, кто посвящает себя правам и свободам человека, был одним из основателей НПО.
Перед лицом травмы, которая включала рейды в их офисы и конфискацию материалов, «Мемориал» изо всех сил старался пропагандировать правду об историческом прошлом тоталитарных режимов с помощью школьных программ, публикаций и документальных фильмов, а также предоставляя публичный доступ к документам таких организаций. КГБ и ФСБ.
К 2005 году он создал базу данных, содержащую информацию о более чем 1,3 миллионах жертв политических репрессий в Советском Союзе.
«Мемориал» также был одной из нескольких НПО, которые убедили российское государство институционализировать увековечение памяти тех, кого считали диссидентами советской системы, побудив государство объявить 30 октября днем памяти жертв политических репрессий.
Однако НПО потеряла растущую поддержку президента России Владимира Путина после его спорного переизбрания на третий срок после внесения изменений в конституцию в 2012 году.
Во вторник суд вынес решение в пользу прокуратуры, которая на слушании обвинила, что «Мемориал» «создает ложный образ СССР как террористического государства, приукрашивает и реабилитирует нацистских преступников», утверждая, что в списке перебежчиков были «окровавленные нацисты». преступники «. Советские граждане на руках ».
После того, как в 2014 году московский Центр по правам человека был впервые признан «иностранным агентом», он занял такой же статус двумя годами позже — определение, которое вызывает дополнительную проверку со стороны правительства и несет в себе сильный оттенок пренебрежения.
В судебном иске о его закрытии прокуратура утверждала, что группа неоднократно нарушала правила, требующие от нее указывать себя в качестве иностранного агента, и пыталась скрыть это определение.
Целью классификации является ограничение их доступа и сотрудничества с российской общественностью, которая может опасаться последствий со стороны государства. Для СМИ, классифицируемых как иностранные агенты, это приводит к значительному падению доходов от рекламы, поскольку компании уклоняются от гнева правительственных учреждений.
Московский суд постановил закрыть Правозащитный центр в среду, поскольку судья Михаил Казаков заявил, что суд «принял решение удовлетворить ходатайство прокурора о роспуске Организации прав памяти и всех связанных с ней структур».
«Мемориал» и его сторонники утверждали, что обвинения были политически мотивированными, а лидеры организации пообещали продолжить свою работу, даже если суд их закроет.
Давление на группу вызвало общественный резонанс, и в этом месяце несколько видных деятелей высказались в поддержку ее поддержки.
Решение раскритиковали Дмитрий Муратов, журналист, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, бывший советский лидер и лауреат другой премии мира Михаил Горбачев, Московская Хельсинкская группа, и вдова Александра Солженицына Наталья Солженицина.
Людмила Петрушевская, один из самых известных современных писателей России, объявила, что вернет Государственную премию России, полученную в 2004 году в знак протеста против этого решения.
Сообщается, что во вторник несколько человек были арестованы за протест в зале суда.
В последние месяцы российское правительство обозначило ряд независимых СМИ, журналистов и правозащитных групп как «иностранных агентов». По крайней мере, двое были решены, чтобы избежать более жестких репрессий.
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