«Еще один иностранный агент»: российский суд постановил закрыть старейшую правозащитную организацию «Мемориал» в стране

Во вторник Верховный суд России постановил закрыть старейшую и наиболее известную правозащитную организацию страны — шаг, который вызвал большое общественное возмущение и стал последним шагом в многомесячной кампании против правозащитников, независимых СМИ и сторонников оппозиции. .

В прошлом месяце Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с просьбой отменить правовой статус «Мемориала», международной правозащитной организации, которая выделялась своими исследованиями политических репрессий в Советском Союзе и в настоящее время включает более 50 небольших групп в России и за рубежом.

Движение, а не отдельная организация, «Мемориал» в период с 1987 по 1990 год создал 23 филиала на территории бывшего Советского Союза, которые в конечном итоге выросли до нынешних размеров и насчитывают более 60 офисов за последние три десятилетия.

Лауреат Нобелевской премии мира 1975 года и защитник гражданских свобод Андрей Сахаров, также известный благодаря одноименной премии, присуждаемой Европейским парламентом тем, кто посвящает себя правам и свободам человека, был одним из основателей НПО.

Перед лицом травмы, которая включала рейды в их офисы и конфискацию материалов, «Мемориал» изо всех сил старался пропагандировать правду об историческом прошлом тоталитарных режимов с помощью школьных программ, публикаций и документальных фильмов, а также предоставляя публичный доступ к документам таких организаций. КГБ и ФСБ.

К 2005 году он создал базу данных, содержащую информацию о более чем 1,3 миллионах жертв политических репрессий в Советском Союзе.

«Мемориал» также был одной из нескольких НПО, которые убедили российское государство институционализировать увековечение памяти тех, кого считали диссидентами советской системы, побудив государство объявить 30 октября днем ​​памяти жертв политических репрессий.

Однако НПО потеряла растущую поддержку президента России Владимира Путина после его спорного переизбрания на третий срок после внесения изменений в конституцию в 2012 году.

Во вторник суд вынес решение в пользу прокуратуры, которая на слушании обвинила, что «Мемориал» «создает ложный образ СССР как террористического государства, приукрашивает и реабилитирует нацистских преступников», утверждая, что в списке перебежчиков были «окровавленные нацисты». преступники «. Советские граждане на руках ».

После того, как в 2014 году московский Центр по правам человека был впервые признан «иностранным агентом», он занял такой же статус двумя годами позже — определение, которое вызывает дополнительную проверку со стороны правительства и несет в себе сильный оттенок пренебрежения.

В судебном иске о его закрытии прокуратура утверждала, что группа неоднократно нарушала правила, требующие от нее указывать себя в качестве иностранного агента, и пыталась скрыть это определение.

Целью классификации является ограничение их доступа и сотрудничества с российской общественностью, которая может опасаться последствий со стороны государства. Для СМИ, классифицируемых как иностранные агенты, это приводит к значительному падению доходов от рекламы, поскольку компании уклоняются от гнева правительственных учреждений.

Московский суд постановил закрыть Правозащитный центр в среду, поскольку судья Михаил Казаков заявил, что суд «принял решение удовлетворить ходатайство прокурора о роспуске Организации прав памяти и всех связанных с ней структур».

«Мемориал» и его сторонники утверждали, что обвинения были политически мотивированными, а лидеры организации пообещали продолжить свою работу, даже если суд их закроет.

Давление на группу вызвало общественный резонанс, и в этом месяце несколько видных деятелей высказались в поддержку ее поддержки.

Решение раскритиковали Дмитрий Муратов, журналист, лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, бывший советский лидер и лауреат другой премии мира Михаил Горбачев, Московская Хельсинкская группа, и вдова Александра Солженицына Наталья Солженицина.

Людмила Петрушевская, один из самых известных современных писателей России, объявила, что вернет Государственную премию России, полученную в 2004 году в знак протеста против этого решения.

Сообщается, что во вторник несколько человек были арестованы за протест в зале суда.

В последние месяцы российское правительство обозначило ряд независимых СМИ, журналистов и правозащитных групп как «иностранных агентов». По крайней мере, двое были решены, чтобы избежать более жестких репрессий.