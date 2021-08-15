Еще одно тело обнаружено после крушения вертолета в России

Местные представители службы экстренной помощи заявили, что в воскресенье спасатели обнаружили еще одно тело после крушения вертолета на Дальнем Востоке России в Камчатке. Были обнаружены четыре из восьми пропавших без вести тел.

Вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту в четверг врезался в озеро Курели на Камчатке. Восемь человек смогли спастись из тонущего самолета и были спасены рейнджерами Кроноцкого заповедника, которые на лодках бросились к месту крушения.

В субботу были обнаружены три тела. Камчатское управление МЧС России заявило, что поиски были приостановлены после того, как в воскресенье было найдено четвертое тело из-за погодных условий.

Камчатка, чистый полуостров с множеством вулканов, славится своей суровой красотой и богатой дикой природой. Озеро Курильское имеет глубину 316 метров (1037 футов) и занимает площадь 77 квадратных километров (30 квадратных миль).

Власти запретили «Витязь-Аэро», внутреннему перевозчику, эксплуатировавшему потерпевший крушение вертолет, перевозить пассажиров в ожидании расследования возможного нарушения правил авиационной безопасности. Компания является крупнейшей из многих отечественных авиакомпаний, осуществляющих перевозки туристов в Кроноцкий заповедник, главную туристическую достопримечательность с единственным в России бассейном с водой из горячих источников.

(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и автоматически создается из общей ленты.)