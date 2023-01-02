Еще пять игр покинут Xbox Game Pass в ближайшее время (15 января)

Официальное приложение Xbox теперь показало первую партию игр, которые покинут Xbox Game Pass в январе 2023 года (первоначальная партия удаления года), и она включает в себя пять игр, таких как Никто не спасает мир И Винджаммерс2.

Мы указали даты удаления как 15 января, т. е. ожидается История каждой игры — но Microsoft еще не подтвердила это, поэтому мы сообщим вам, если будут какие-либо изменения, позже на этой неделе.

На этой странице: Xbox Game Pass: скоро отправка (15 января 2023 г.)

Xbox Game Pass: скоро отправка (15 января 2023 г.)

Как всегда, участники Xbox Game Pass могут получить (как минимум) 20% скидку на эти игры, прежде чем они будут удалены.

Вы, наверное, заметили, что у нас не было Xbox Game Pass. плагины В течение некоторого времени это, по-видимому, связано с тем, что Microsoft ждала следующего выпуска до начала января. Мы надеемся услышать что-нибудь на этой неделе!