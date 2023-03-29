Еще раз об химиках Украины: Виктория Москвина | мнение

Виктория Москвина — старший научный сотрудник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Она уехала из Киева вскоре после полномасштабного российского вторжения, чтобы работать удаленно во Львове, но с тех пор вернулась.

Ситуация не сильно изменилась с прошлого года, хотя сейчас есть больше мер безопасности, таких как панельные окна и оборудование, завернутое в мешки с песком. Что изменилось, так это то, что все к этому привыкли. Мы научились не строить долгосрочных планов. Наш план рассчитан на несколько часов или максимум на день, потому что мы не знаем, что произойдет через час или два.

Чтобы помочь нам справиться с отключением электроэнергии, у нас есть генераторы, которые можно подключать к приборам и лампам для освещения. Люди купили переносные газовые плиты. По своей природе люди очень быстро приспосабливаются к новым условиям, но это не те условия, к которым мы хотим привыкнуть.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко не было перебоев с электричеством и интернетом, за исключением нескольких дней, когда были ракетные обстрелы 31 декабря и 10 октября прошлого года. Все там, потому что можно нормально работать, без всяких дополнительных устройств, пить чай и кофе.

Научно-исследовательская работа продолжается, хотя и более медленными темпами и с меньшей производительностью. Стрессовые ситуации нередки — например, когда вы приходите на работу в 8:30 утра, планируя провести эксперимент, только для того, чтобы прозвучала сирена воздушной тревоги, вынуждая перенести эксперимент на другой день. Есть проблемы с доставкой реагентов и растворителей, но решимость работать вдохновляет.

Мы даже успешно проводили научные конференции. В этом году конференция Совета молодых ученых нашего университета была бесплатной для участников. Тем не менее, мы призвали участников сделать пожертвования, если это возможно, на восстановление университета, и нам удалось собрать крупную сумму.

Предложения о финансировании, которые мы получили, очень ценны, но они не охватывают всех, кто нуждается в помощи. В частности, химики сталкиваются с проблемой: они могут подать заявку на грант на свой проект, но как выполнить его без необходимых материалов и реагентов? Модель смешанного финансирования, которая позволяет им работать в Украине с возможностью работать в другом месте в качестве резервного плана, если что-то помешает завершению проекта, будет иметь решающее значение.

Многие цепляются за надежду, что будет победа, что все будет хорошо. Это видение не должно быть утеряно. Даже маленькие шаги к помощи могут иметь большое значение и дать людям чувство надежды. После достижения победы, несомненно, появятся и другие потребности. Однако на данный момент главной потребностью является победа.

Восстановление — сложный вопрос. Неясно, когда российские атаки могут повториться, поэтому некоторые усилия по восстановлению могут оказаться тщетными. Главная цель должна состоять в том, чтобы сохранить то, что мы имеем. Мы должны признать, что разрушения, причиненные нападениями, должны быть восстановлены не только нашими детьми, но и нашими внуками и правнуками.

Недавно мы провели конкурс для юных химиков. Несмотря на звуки взрывов в Днепре, воспитанники детского дома защищали свои работы и решали контрольные по химии. Это невероятно и напоминает нам, что эти дети представляют будущее Украины.

Мой родной город Бахмут, где я родился и прожил 17 лет, был разрушен. Однако я благодарен, что он все же украинец. К сожалению, в Украине много городов с похожей ситуацией.

Статья основана на интервью Анастасии Климаш.