Еще раз Олимпийские игры начнутся, помещение в аренду

Зимние Олимпийские игры будут продолжаться. Они всегда делают.
Церемония открытия состоится в пятницу в Китае, где проходит праздник спорта и единства, несмотря на то, что он попал в перекрестье международных споров по поводу его послужного списка в области прав человека.
На фоне шумихи и празднования пекинскому правительству будут заданы вопросы о репрессиях в Гонконге и Тибете, а также о репрессивном обращении с преимущественно мусульманским уйгурским меньшинством.
Возможно, организаторы или Международный олимпийский комитет дадут слабые заверения в благополучии звезды тенниса и бывшего олимпийца Пэн Шуая, который после обвинения бывшего высокопоставленного китайского чиновника в сексуальных домогательствах фактически исчез.
Олимпийское движение продолжается. Его Игры проходят каждые четыре года, если их не прерывают такие ужасные обстоятельства, как пандемия, из-за которой недавние Игры в Токио были перенесены на лето 2021 года. Он продолжается сезон за сезоном, несмотря на длинный список проблем:
Взяточничество и наркоскандалы.
Цензура спортсменов и перерасход средств.
Ущерб окружающей среде и перемещение местных жителей.
Но Пекин 2022 находится на совершенно другом уровне диска.
Многие, в том числе и я, спрашивают, должны ли эти Игры вообще состояться?
Следует ли проводить вторую Олимпиаду подряд во время пандемии, унесшей жизни более пяти миллионов человек во всем мире?
Попытка Китая победить вирус сделает строгие меры, принятые в Токио, похожими на игру в детском саду, поскольку МОК не заметил склонности страны к авторитаризму.
И снова на трибунах будет мало болельщиков. NBC будет транслировать Игры в Соединенных Штатах, оставив своих дикторов дома, потому что сеть сочла небезопасным для них находиться в Китае.
А вот и еще одна Олимпиада, где Россия выступает как призрак. Всего восемь лет назад — во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи — российские военные сосредоточились на границе с Крымом. Затем, когда Сочи закончился, Россия аннексировала Крым, бросив вызов международному сообществу. Сейчас беспокоит то, что та же участь постигнет Украину после завершения этих Игр.
В Сочи россияне развернули один из самых наглых допинговых скандалов в истории спорта — изощренную кампанию по замене грязных допинг-проб чистыми, в которой участвовали более 1000 спортсменов и десятки тренеров и официальных лиц.
И все же российские спортсмены участвовали во всех Олимпийских играх, зимних и летних, начиная с тех игр 2014 года. Хотя им не разрешено маршировать под своим флагом, они будут там, в Пекине, те, кого МОК считает «чистыми». Ожидается, что многие из них будут доминировать.
МОК не хочет бороться с сильными мира сего. Вот почему Россия почти не пострадала после Сочи.
«Не комментируя политические вопросы, вы не принимаете чью-либо сторону». сказал Томас Бахпрезидент МОК, после того, как он столкнулся с резкой критикой за то, что не смог агрессивно надавить на Китай в отношении Пэн Шуай и прав человека.
Бах облачил эту позицию в типичный высокомерный идеализм, скрытый от реальности, а затем облил этот идеализм гиперболой. «Иначе нам не удалось бы выполнить миссию Игр — сблизить и объединить мир», — сказал он.
Но политика, протест и вторжение раздражающих мировых дел всегда играли свою роль в Олимпийских играх. Они сделали это, когда Джесси Оуэнс поставил Гитлера в неловкое положение в Берлине в 1936 году, когда Томми Смит и Джон Карлос подняли кулаки в черных перчатках в знак протеста в Мехико в 1968 году, и когда террористы, представляющие отделение Организации освобождения Палестины, убили 11 членов израильской олимпийской сборной в 1968 году. Мюнхен в 1972 году.
«Игры должны продолжаться», — сказал Эйвери Брандейдж, возглавлявший МОК после бойни.
Остальные спортсмены заглушили свое горе и продолжали идти до церемонии закрытия. Их мужество и решимость не могли быть сюрпризом; именно олимпийские участники всегда спасают Игры. (Большинство из них, по крайней мере, не доперы и прочие шулеры.)
Если не остановить неудержимый каскад инфекций, то, что спасет Пекин-2022, будет более спортивным блеском — на льду и в горах, которые в этом случае покрыты необычно толстым слоем искусственного снега, потому что он находится в засушливом регионе.
Микаэла Шиффрин, смелая и властная, стремится завоевать еще пять золотых медалей.
Натан Чен, скользящий по льду и крутящийся в воздухе в фигурном катании.
Шон Уайт и Хлоя Ким в хафпайпе.
Эрик Френцель из Германии в лыжном двоеборье.
Канада ведет непрекращающуюся борьбу с Соединенными Штатами за превосходство в женском хоккее.
Будут, конечно, другие звезды, другие воспоминания. Ожидайте манящий поток практически неизвестных олимпийцев, спортсменов с вековой историей, без шансов на победу и неукротимой отваги.
Ожидайте отчисления; такая честная игра, которая стала визитной карточкой Олимпийских игр в Токио.
Вспомните те игры, которые состоялись всего пять месяцев назад. Я был одним из многих критиков, бьющих тревогу по поводу обычных тогда скандалов и завышенных цен. Наибольшую озабоченность вызывало то, что швейцарский МОК пихал Игры в глотку японской публике из-за законных опасений, что мега-событие, прибывающее в их островное государство, может нанести удар по борьбе с коронавирусом.
Большинство японцев хотели, чтобы Олимпиада была отменена или еще раз отложена.
МОК насмехался, насмехался и продвигался вперед.
Затем начались Игры. Как и всегда, зрители по всему миру по понятным причинам были поглощены драмой, разворачивающейся в спортзалах, на кортах и на трассе, окруженной стадионом, лишенным болельщиков.
В течение следующих трех недель в Китае ожидайте примерно того же. Ожидайте того же величия, той же спортивной грации — чудо для всех нас — но всегда помните, что происходит на самом деле.
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