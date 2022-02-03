Еще раз Олимпийские игры начнутся, помещение в аренду

Зимние Олимпийские игры будут продолжаться. Они всегда делают.

Церемония открытия состоится в пятницу в Китае, где проходит праздник спорта и единства, несмотря на то, что он попал в перекрестье международных споров по поводу его послужного списка в области прав человека.

На фоне шумихи и празднования пекинскому правительству будут заданы вопросы о репрессиях в Гонконге и Тибете, а также о репрессивном обращении с преимущественно мусульманским уйгурским меньшинством.

Возможно, организаторы или Международный олимпийский комитет дадут слабые заверения в благополучии звезды тенниса и бывшего олимпийца Пэн Шуая, который после обвинения бывшего высокопоставленного китайского чиновника в сексуальных домогательствах фактически исчез.

Олимпийское движение продолжается. Его Игры проходят каждые четыре года, если их не прерывают такие ужасные обстоятельства, как пандемия, из-за которой недавние Игры в Токио были перенесены на лето 2021 года. Он продолжается сезон за сезоном, несмотря на длинный список проблем:

Взяточничество и наркоскандалы.

Цензура спортсменов и перерасход средств.

Ущерб окружающей среде и перемещение местных жителей.