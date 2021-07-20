Еще 20 россиян получили разрешение от Всемирной комиссии по надзору за допингом в легкой атлетике выступать в качестве сертифицированных нейтральных спортсменов (ANA) на международных соревнованиях в 2021 году.

Таким образом, общее количество российских спортсменов с рейтингом ANA достигло 143, при этом пока пять заявок отклонены.

Программа ANA позволяет российским спортсменам, отвечающим антидопинговым стандартам, участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Прыгун с шестом Тимур Моргунов, завоевавший серебряную медаль на чемпионате Европы 2018 года в Берлине как ANA, входит в последнюю группу спортсменов, соответствующих критериям.

Бегуны Андрей Лукин и София Провоторова также включены в новую сетку, а также специалисты по бегу на 110 метров с барьерами Анатолий Киселев и Матвей Герасимов, которые бегают с барьерами на 110 и 200 метров.

Вадим Кокалев и Денис Новосельцев – бегуны на 400 метров с барьерами, которые сейчас участвуют в программе ANA вместе с бегунами на 800 метров Николаем Вербицким и Никитой Егоровым.

Бегуны на длинные дистанции Екатерина Домнина, Наталья Леонтьева и Михаил Кульков выполнили требования Афганской национальной армии, а также бегуны-пехотинцы Анастасия Кульшина и Елена Спорец.

На поле Кирилл Саушкин и Наталья Евдокимова были допущены к участию в прыжках в длину и тройном прыжке соответственно, как и Вера Маркарян в метании копья.

Метатели молота Алисия Наумова, Андрей Романов и Олег Якушкин завершили группу из 20 спортсменов в АНА.

Четыре российских спортсмена получили статус ANA в апреле, 23 мая – 35, 7 июня – 61, 26 июня – 61.

Всемирный совет по легкой атлетике разрешил Российской федерации легкой атлетики (RusAF) выбрать 10 спортсменов ANA для участия в предстоящих Олимпийских играх в Токио, и в прошлом месяце она объявила свой список, который включает чемпионку мира Марию Ласицкене в женских чемпионатах. Прыжки и Анжелика Сидорова в прыжках с шестом среди женщин.

Анжелика Сидорова имеет статус ANA, поэтому она может соревноваться с командой ОКР на Олимпийских играх 2020 года в Токио © Getty Images

Ограничение в 10 спортсменов также применяется ко всем другим соревнованиям чемпионата до конца 2021 года, включая соревнования Мировой серии по легкой атлетике.

Для российских спортсменов со статусом ANA нет ограничений на участие в других международных соревнованиях.

Воздушные силы России приостановлены с ноября 2015 года в связи с сокрытием допинга,

В прошлом году ее исключили из Всемирной легкой атлетики за препятствование антидопинговому расследованию с чемпионом мира по прыжкам в высоту в помещении Данилом Лысенко и за неуплату неуплаченных штрафов, но ее спасло вмешательство в последнюю минуту министра спорта России Олега Матыцина, который сделал следующее: безусловное предложение ». выплатить непогашенный штраф в размере 6,31 млн долларов (4,52 млн фунтов / 5,28 млн евро).

В марте этого года Всемирный совет по легкой атлетике одобрил планы реформирования RusAF в рамках схемы восстановления, а позже в том же месяце согласился восстановить программу ANA.

Российским спортсменам не разрешили участвовать в соревнованиях по легкой атлетике на Рио-2016, даже если они были нейтральными.

В соответствии с постановлением Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года, которое сократило вдвое четырехлетний период санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством в декабре 2018 года, спортсмены, которые соответствуют определенным критериям, могут соревноваться в качестве нейтральных на соревнованиях, включая Токио 2020 и Пекин 2022 Олимпиада и любой турнир Международный.

Однако Россия не сможет принять или предоставить надлежащую сцену для каких-либо крупных мероприятий в течение двухлетнего периода, а российский флаг, эмблемы и символы вместе с государственным гимном также были запрещены.