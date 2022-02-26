В годы, предшествовавшие нападению России на Украину, американские лоббисты получили миллионы долларов от российских банков и финансовых фирм для продвижения своих интересов в Вашингтоне.
Теперь, после российского вторжения и новых санкций, объявленных президентом Джо Байденом, многие из этих лоббистов спешат разорвать связи и расторгнуть свои выгодные контракты.
По крайней мере шесть лоббистов, которые ранее представляли российские банки и компании, связанные с российским газопроводом, которые в настоящее время находятся под санкциями, расторгли свои контракты или представительство на этой неделе, согласно данным и раскрытиям федеральных лоббистов.
Эксперты заявили, что исход представляет собой разрыв канала от Москвы до Ки-стрит, по которому уже давно работают бывшие федеральные чиновники и члены Конгресса от обеих партий.
«Для любого, кто является российским юридическим лицом в Вашингтоне, округ Колумбия, это подъем в гору… он стал еще круче», — сказал Бенджамин Фриман, научный сотрудник Института ответственного правительства Куинси, аналитического центра по внешней политике. Кто написал книгу об иностранном влиянии. В настоящее время трудно найти сочувствующий слух любому из этих русских агентов в Хилле.
Некоторые из банков, на которые Байден наложил санкции, в том числе ВТБ, второй по величине в России, были подвергнуты санкциям «полного эмбарго», которые заморозили активы американских организаций и не позволили им вести бизнес в стране. Это означает, что, по мнению экспертов по правовым вопросам, лоббисты будут действовать в их пользу, если они не получат лицензию от Министерства финансов.
Эрик Феррари, юрист, специализирующийся на экономических санкциях США, заявил, что отказ от контрактов с полностью запрещенными банками «не является жестом солидарности с Украиной, это требование законодательства США». Он сказал, что лоббисты могут быть привлечены к ответственности за нарушение уголовного законодательства.
Охарактеризовав отношения с Россией как «алую букву» в столице, Фриман заявил, что даже для лоббистов, представляющих компании, которые не полностью запрещены, было бы «реальным риском для репутации этих компаний продолжать представлять эти подсанкционные структуры».
Прочитать всю историю здесь.
«Гордый фанат пива. Безумно скромный фанатик еды. Обычный интернет-энтузиаст».