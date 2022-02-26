В годы, предшествовавшие нападению России на Украину, американские лоббисты получили миллионы долларов от российских банков и финансовых фирм для продвижения своих интересов в Вашингтоне.

Теперь, после российского вторжения и новых санкций, объявленных президентом Джо Байденом, многие из этих лоббистов спешат разорвать связи и расторгнуть свои выгодные контракты.

По крайней мере шесть лоббистов, которые ранее представляли российские банки и компании, связанные с российским газопроводом, которые в настоящее время находятся под санкциями, расторгли свои контракты или представительство на этой неделе, согласно данным и раскрытиям федеральных лоббистов.

Эксперты заявили, что исход представляет собой разрыв канала от Москвы до Ки-стрит, по которому уже давно работают бывшие федеральные чиновники и члены Конгресса от обеих партий.

«Для любого, кто является российским юридическим лицом в Вашингтоне, округ Колумбия, это подъем в гору… он стал еще круче», — сказал Бенджамин Фриман, научный сотрудник Института ответственного правительства Куинси, аналитического центра по внешней политике. Кто написал книгу об иностранном влиянии. В настоящее время трудно найти сочувствующий слух любому из этих русских агентов в Хилле.

Некоторые из банков, на которые Байден наложил санкции, в том числе ВТБ, второй по величине в России, были подвергнуты санкциям «полного эмбарго», которые заморозили активы американских организаций и не позволили им вести бизнес в стране. Это означает, что, по мнению экспертов по правовым вопросам, лоббисты будут действовать в их пользу, если они не получат лицензию от Министерства финансов.

Эрик Феррари, юрист, специализирующийся на экономических санкциях США, заявил, что отказ от контрактов с полностью запрещенными банками «не является жестом солидарности с Украиной, это требование законодательства США». Он сказал, что лоббисты могут быть привлечены к ответственности за нарушение уголовного законодательства.

Охарактеризовав отношения с Россией как «алую букву» в столице, Фриман заявил, что даже для лоббистов, представляющих компании, которые не полностью запрещены, было бы «реальным риском для репутации этих компаний продолжать представлять эти подсанкционные структуры».

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